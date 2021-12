Au bout du suspense, les Nets dominent les Knicks

Devant une affluence record au Barclays Center, c’est James Harden qui est le premier en action. Son 1er acte est parfait, et c’est lui qui lance son équipe dans le match. Face au collectif des Knicks, il fait ce qu’il sait faire de mieux : marquer des paniers. Dans son sillage, Cam Thomas, Kevin Durant et LaMarcus Aldridge montrent aussi de belles choses en attaque et les Nets caracolent en tête après 12 minutes.

James Harden continue son festival, mais la « second unit » des Knicks commence à peser sur la rencontre. Obi Toppin et D-Rose donnent leur maximum et arrivent à scorer assez facilement. L’ancien meneur des Bulls a pris les choses en main en attaque. Redoutable sur pick and roll, il cause des problèmes à la défense des Nets qui ne sait pas trop quoi faire face à l’agressivité de l’ancien MVP. Rose a remis son équipe sur le droit chemin. Burks et Randle prennent le relais de Rose et répondent à Durant et Harden. Dans une superbe ambiance, James Harden marque au buzzer, mais c’est New York qui mène d’un point (61-60).

La pause a coupé les jambes des Knicks. Dépassés, ils encaissent un 14-0. Revenu sur le terrain, Rose tente de remettre de l’ordre, mais les Nets semblent avoir le match en main. Malgré une adresse moyenne, Kevin Durant est toujours capable de mettre de gros tirs, James Harden distribue quelques caviars et Aldridge se montre efficace dans la raquette.

Evan Fournier égalise…

Dans les cordes, menés de 16 points à 16 minutes de la fin, les Knicks vont trouver les ressources mentales pour revenir. Ils terminent le quart-temps sur un 18-4. Burks est parfait et Evan Fournier envoie deux énormes bombes à 3-points. A 12 minutes de la fin, Brooklyn ne compte plus que quatre points d’avance.

C’est un véritable mano a mano entre les deux équipes dans ce dernier acte. Face à une raquette Randle/Topin qui donne tout, le talent d’Harden ou de KD permet à Brooklyn de rester au contact. Toute la salle est debout dans ces dernières minutes. Les Nets cherchent KD en attaque et ce dernier malgré les prises à deux, trouve les solutions en attaque. Il score 11 points dans le dernier acte et permet aux Nets de compter 3 points d’avance à moins de 20 secondes de la fin (110-107).

En sortie de temps mort et après un système bien exécuté, Evan Fournier pense accrocher la prolongation grâce à un gros tir à 3-points. Dernière possession pour les Nets. Durant à la balle et les Knicks déclenchent une prise à deux. Intelligemment, KD décale James Johnson qui provoque la faute. Sur la ligne des lancers-francs, l’ailier des Nets ne tremble pas et offre une belle victoire à son équipe (112-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le QI basket de KD. Sans doute le meilleur attaquant de la planète, Kevin Durant a montré ce soir qu’il était en plus d’être talentueux, très intelligent dans le jeu. Alors qu’il venait de scorer 11 points dans le dernier acte et que tout le monde savait que le dernier tir serait pour lui, l’ancien ailier des Warriors a attendu la prise à deux pour James Johnson ouvert. Là où beaucoup de joueurs auraient voulu finir en héros, lui a voulu mettre le collectif avant tout. Un choix payant.

Le mental des Knicks. Alors que les Nets dominaient au début de la 2e mi-temps, Randle et sa bande ont durci le ton physiquement. L’apport du banc a aussi été important. Depuis le début de la saison, cette équipe montrait moins de solidarité et de détermination que l’an passé. Ce soir, on a retrouvé l’équipe qui avait terminé 4e de la conférence Est l’an passé.

Les lancers-francs. Les Nets s’imposent sur deux lancers, et c’est le symbole de leur agressivité. Les coéquipiers de Kevin Durant shootent 25 lancers, contre 12 pour les Knicks. Après le match, Tom Thibodeau a estimé que les Nets avaient profité d’un arbitrage maison, et il s’est plaint du manque de coups de sifflet sur les drives de Julius Randle.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Plus altruiste que par le passé, James Harden a tenu à prendre le jeu à son compte très rapidement ce soir. Même s’il a laissé KD prendre les choses en main en fin de match, ses 15 points dans le 1er acte montrent bien qu’il retrouve la forme. Même si on le voit moins cette saison, il est capable, dans les grands rendez-vous, de frapper.

✅ Alec Burks. Il n’est pas le plus connu des Knicks mais il est capable de prendre feu à tout moment. Décalé meneur de jeu, il a confirmé qu’il était indispensable dans le système Thibodeau. 25 points pour l’ancien du Jazz et une prise de responsabilité dans les moments importants. Lui et Randle ont été les grands artisans du retour des Knicks dans le 3e acte.

✅ ⛔ Kevin Durant. Il n’a pas été en réussite dans les trois premiers actes, mais son dernier quart-temps est parfait. Il ne doute jamais et ses 11 points dans les six dernières minutes, et sa passe décisive pour les lancers de Johnson, éclipsent sa maladresse générale (9/25 aux tirs dont 0/5 à 3 points).

LA SUITE

New York (11-10) : Evan Fournier va retrouver jeudi son ami Nikola Vucevic avec la réception des Bulls.

Brooklyn (15-6) : Vendredi, les Nets reçoivent l’une des équipes en forme du moment, Minnesota.