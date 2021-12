Montrezl Harrell montre la voie face aux Wolves

Après une première période de turbulences dans leur saison, marquée par quatre défaites en cinq matches, les Wizards reprennent leur marche en avant. Ils viennent de s’imposer pour la troisième fois sur leurs quatre derniers matches avec ce succès face aux Wolves, qui restaient sur sept victoires en huit matches.

Une vctoire qui a mis du temps à se dessiner tant les deux équipes ont été proches au score. Portés par un Karl-Anthony Towns très entreprenant en attaque, les Wolves ont tout de même compté jusqu’à huit points d’avance (49-57) à l’approche de la pause.

Les Wizards n’ont pas eu trop de peine pour effacer ce retard mais ils ont dû patienter jusqu’à la dernière période pour faire la différence. Après une finition au cercle de Malik Beasley, les Wolves vont connaître un trou d’air de cinq minutes sans rentrer un panier dans le jeu.

C’est là que Bradley Beal et Daniel Gafford, remplacé sur la fin par Montrezl Harrell, en ont profité pour offrir plusieurs possessions d’avance à leur équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’énorme chantier intérieur des Wizards. « On a tout essayé ce soir, la zone, les changements défensifs, littéralement tout. » L’aveu de faiblesse est signé Chris Finch dont l’équipe a encaissé 68 points dans la raquette, pour n’en marquer que 44 dans la zone adverse. En ajoutant à cela les 52 rebonds captés par les Wizards contre 39 aux Wolves, on comprendra que les visiteurs ont largement perdu la bataille à l’intérieur.

– Une grosse frayeur pour Karl-Anthony Towns. « Je me sens mieux que je ne l’aurais imaginé. » Auteur de 34 points, KAT a fait peur à tout le monde en toute fin de rencontre. Il a pris la ligne de fond pour aller dunker – son seul panier dans le quatrième quart-temps – avant de retomber violemment sur le bas du dos. Au point d’en rester quelques secondes au sol. La « bonne » nouvelle, c’est que les premiers examens n’ont rien révélé de grave.

– La variété des options chez les Wizards. Voir les Wizards s’imposer avec un Bradley Beal à 19 points n’était pas forcément garanti ces dernières années. L’arrière ne manque plus de soutien aujourd’hui. En plus de la paire infernale Harrell – Gafford, Kentavious Caldwell-Pope et Davis Bertans ont tous les deux apporté de l’adresse. Cette variété d’options contraste avec la réalité des Wolves chez qui peu de joueurs émergent derrière le trio Towns – Russell – Edwards.

TOPS/FLOPS

✅ Montrezl Harrell et Daniel Gafford. Le ticket gagnant des Wizards ! Si le second offre davantage de garanties en défense (encore 3 contres cette nuit), les deux hommes affichent des caractéristiques similaires en termes d’énergie et de productivité sous le cercle. La preuve en est cette nuit avec un impressionnant… 18/22 aux tirs en cumulé !

⛔ D’Angelo Russell. Hormis ses neuf passes et des intentions défensives, sortie cataclysmique pour le meneur des Wolves, pourtant en forme en ce moment. En 39 minutes, il s’est acharné avec son tir, notamment à 3-points (1/12) mais n’a quasiment pas trouvé la mire, à l’image de ses deux dernières tentatives complément à côté de la cible.

ÉCART À LA PASSE

Pour illustrer au mieux l’écart collectif entre les deux équipes sur ce match, il suffit de jeter un œil au compteur de passes décisives : 34 pour les Wizards contre seulement 15 pour les Wolves. Sur l’ensemble de la saison, les deux équipes sont pourtant très proches, autour de 24 passes décisives en moyenne.

LA SUITE

Wizards (14-8) : réception des Cavaliers, vendredi.

Wolves (11-11) : déplacement chez les Nets, vendredi.