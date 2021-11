Stats & Highlights | Les Wolves continuent de grimper, les Rockets de souffler, les Clippers de souffrir

Il y a des sourires dans le Texas. San Antonio, avec deux victoires de rang, et Houston, trois d’affilée, connaissent leur première série positive de la saison. Les deux franchises soufflent enfin un peu.

Minnesota est toujours en forme, avec une septième victoire en huit matches, et pointe désormais à la 6e place de la conférence Ouest.

Les Clippers et les Wizards peinent toujours dernièrement, comme Orlando, qui s’incline encore (7e défaite consécutive) et perd même Jalen Suggs, pour un bon moment, touché au pouce droit.

Philadelphie – Orlando : 101-96

Que ce fut dur pour les Sixers. Les hommes de Doc Rivers ont pourtant bien démarré, face à une équipe d’Orlando à la peine offensivement. Mais après la pause, l’adresse chute pour Philadelphie et les 16 points d’avance sont dilapidés.

Mo Bamba égalise dans la dernière minute du match et comme Joel Embiid n’est pas dans un grand soir (16 points à 4/16 au shoot), c’est donc Seth Curry qui fait la différence avec ses tirs de loin. Septième défaite de suite pour Orlando.

76ers / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 35 8/20 1/4 0/0 0 9 9 2 3 1 0 0 -1 17 17 D. Green 24 2/4 1/3 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 +1 5 8 J. Embiid 30 4/16 1/2 7/10 4 9 13 5 4 0 3 2 +1 16 18 T. Maxey 32 2/12 1/4 4/4 1 7 8 9 3 0 0 1 0 9 17 S. Curry 33 10/13 3/5 1/1 0 2 2 1 1 2 0 0 +3 24 26 G. Niang 15 3/9 2/7 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +1 8 4 A. Drummond 18 3/4 0/0 1/3 6 6 12 1 1 0 3 2 +2 7 16 M. Thybulle 20 3/5 1/2 0/0 0 1 1 0 3 0 2 1 +2 7 5 S. Milton 18 3/8 0/2 0/0 0 2 2 3 3 2 0 0 +8 6 8 F. Korkmaz 16 1/6 0/4 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 +8 2 1 Total 39/97 10/33 13/18 12 43 55 24 19 7 10 6 101 Magic / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 38 11/24 1/5 4/6 0 6 6 5 1 1 2 0 +4 27 22 W. Carter Jr. 34 4/11 0/6 0/0 2 10 12 2 4 1 0 0 +6 8 16 M. Bamba 35 5/11 1/3 0/0 4 13 17 1 5 0 0 6 -8 11 29 G. Harris 32 6/11 3/8 1/1 0 5 5 2 4 0 2 0 +7 16 16 J. Suggs 29 5/13 1/1 6/8 1 2 3 5 1 1 2 0 +5 17 14 C. Okeke 28 2/5 1/2 0/0 0 6 6 3 1 2 0 0 -8 5 13 I. Brazdeikis 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -8 0 1 R.J. Hampton 14 2/4 1/2 2/2 0 3 3 1 2 1 4 0 -11 7 6 T. Ross 23 2/11 0/6 1/1 1 2 3 1 2 0 2 0 -12 5 -2 Total 37/90 8/33 14/18 8 47 55 20 21 7 12 6 96

Houston – Oklahoma City : 102-89

Ça va beaucoup mieux pour les Rockets. Portés par un Christian Wood de gala (24 points, 21 rebonds) et un Kevin Porter Jr. en triple-double, les Texans vont résister toute la partie aux efforts du Thunder.

En troisième quart-temps, ils passent même un 11-0 pour prendre 21 points d’avance. Oklahoma City va régulièrement se rapprocher, mais à chaque fois, Christian Wood ou Eric Gordon répondent pour assurer un troisième succès de rang à Houston.

Rockets / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 28 7/12 0/2 1/1 2 4 6 8 3 1 0 0 +24 15 25 C. Wood 31 9/17 3/6 3/4 3 18 21 0 3 1 2 3 +24 24 38 E. Gordon 29 4/10 2/5 1/2 0 1 1 2 0 0 3 1 +5 11 5 K. Porter Jr. 33 4/17 1/8 2/3 1 9 10 11 2 3 5 0 +21 11 16 G. Mathews 32 7/14 5/11 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 +16 19 15 K. Martin Jr. 19 1/6 1/3 0/0 0 6 6 2 1 0 1 1 +5 3 6 D. House Jr. 23 5/9 2/4 0/1 1 7 8 0 0 0 1 0 -9 12 14 A. Sengun 17 2/3 0/0 0/0 1 3 4 3 2 1 1 0 -11 4 10 A. Brooks 25 1/8 1/7 0/0 1 1 2 3 5 1 0 0 -4 3 2 J. Christopher 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 -1 D. Nix 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0 1 Total 40/96 15/46 7/11 9 51 60 31 19 7 13 5 102 Thunder / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 20 0/5 0/4 4/4 0 4 4 1 0 1 1 0 -16 4 4 J. Robinson-Earl 21 1/6 0/4 0/0 1 6 7 0 1 0 0 0 -18 2 4 L. Dort 25 3/10 1/6 0/0 0 3 3 1 3 2 1 0 -25 7 5 S. Gilgeous-Alexander 33 9/20 2/5 2/6 0 3 3 4 0 2 2 2 -12 22 16 J. Giddey 25 1/9 0/5 0/0 0 5 5 7 2 1 2 2 -7 2 7 A. Pokusevski 12 1/5 0/3 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 +3 2 2 I. Roby 27 8/10 1/2 0/2 2 3 5 0 2 1 2 1 +5 17 18 T. Mann 30 5/12 1/5 6/6 0 7 7 1 2 2 2 1 +1 17 19 T. Maledon 6 1/3 0/2 2/2 0 0 0 0 1 1 0 1 +3 4 4 P. Watson 20 0/4 0/4 0/0 1 5 6 0 1 0 1 2 +6 0 3 T. Jerome 10 1/2 1/2 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 7 6 A. Wiggins 11 1/1 1/1 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 +4 5 8 Total 31/87 7/43 20/26 4 41 45 16 14 10 12 10 89

Minnesota – Indiana : 100-98

Malgré l’absence de Myles Turner, les Pacers avaient pris les commandes avant et après la pause, en comptant jusqu’à 12 points d’avance. Sauf qu’au retour des vestiaires, Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards accélèrent.

Le premier inscrit 16 points, le second 11 et la défense des Wolves monte d’un cran dans un 22-9, dans ce troisième acte. En seconde période, les Pacers sont donc dans le dur pour marquer des points. Dans la dernière minute, les deux équipes sont à égalité et Malik Beasley marque un panier primé décisif.

Timberwolves / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Prince 23 0/4 0/3 0/0 1 3 4 1 2 0 0 1 +7 0 2 J. Okogie 33 1/4 0/2 0/0 1 2 3 4 3 2 0 2 -8 2 10 A. Edwards 39 7/19 2/7 5/6 1 8 9 5 3 3 0 0 -2 21 25 K. Towns 32 13/22 1/4 5/8 2 6 8 2 6 0 9 0 -13 32 21 D. Russell 39 7/17 3/9 4/4 2 6 8 11 4 1 1 0 +10 21 30 N. Reid 23 5/7 1/2 2/4 0 2 2 1 3 0 0 1 +20 13 13 M. Beasley 29 2/7 2/7 3/4 0 7 7 1 1 1 2 0 -4 9 10 J. Nowell 7 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 +4 2 4 L. Bolmaro 15 0/1 0/1 0/0 1 4 5 0 1 1 1 0 -4 0 4 Total 36/82 9/35 19/26 8 39 47 25 25 8 13 5 100 Pacers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 36 5/12 0/4 6/7 4 21 25 10 5 0 4 1 +17 16 40 J. Holiday 39 6/15 3/8 0/0 0 4 4 2 1 1 0 1 +2 15 14 T.J. McConnell 34 3/6 0/1 2/2 1 1 2 4 1 2 1 0 -11 8 12 M. Brogdon 40 9/20 2/6 5/6 0 6 6 5 2 3 2 0 +1 25 25 C. LeVert 34 3/14 1/7 2/2 2 2 4 3 2 0 0 0 +17 9 5 I. Jackson 5 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 -9 2 1 T. Craig 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2 0 -1 G. Bitadze 6 0/1 0/1 1/2 0 2 2 0 1 0 0 1 -8 1 2 K. Martin 18 4/9 0/4 0/0 1 0 1 0 1 0 2 0 -19 8 2 C. Duarte 21 5/11 3/5 1/2 0 2 2 2 2 0 2 0 +2 14 9 Total 36/91 9/37 17/21 8 39 47 27 18 6 13 3 98

San Antonio – Washington : 116-99

Cette rencontre fut très serrée pendant trois quart-temps. Mais la défense des Wizards va exploser après la pause, alors même que les Spurs n’ont inscrit que huit paniers primés, mais 72 points dans la raquette des joueurs de la capitale.

Derrick White marque 18 points dans le troisième quart-temps pour donner l’avantage aux Texans, qui étaient derrière après la pause. Dominés au rebond et maladroits, Bradley Beal (8/21 au shoot) et les Wizards ne reviendront pas. Deuxième victoire de suite pour San Antonio, une première cette saison pour les joueurs de Gregg Popovich.

Spurs / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Bates-Diop 19 2/4 0/1 2/4 0 1 1 2 1 0 0 0 +6 6 5 K. Johnson 35 6/8 1/1 0/0 2 3 5 2 3 0 0 0 +18 13 18 J. Poeltl 25 7/11 0/0 0/3 7 4 11 1 0 1 0 2 +5 14 22 D. White 33 10/21 3/7 1/1 2 3 5 5 1 1 1 1 +11 24 24 D. Murray 34 8/19 0/2 6/7 2 8 10 8 1 0 1 0 +20 22 27 T. Young 13 5/7 0/0 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 +14 10 14 D. Eubanks 9 1/3 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 3 2 -3 2 2 D. Cacok 1 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +1 2 5 J. Wieskamp 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 J. Landale 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2 T. Jones 14 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 2 0 -4 2 0 B. Forbes 18 4/6 2/3 0/0 0 4 4 2 1 0 2 0 +1 10 12 L. Walker IV 24 1/6 0/2 1/1 0 5 5 2 4 1 1 1 +9 3 6 J. Primo 12 2/2 2/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +5 6 9 Total 49/92 8/18 10/16 15 36 51 28 15 4 10 6 116 Wizards / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 33 5/9 1/3 2/2 0 5 5 3 3 0 1 0 -11 13 16 D. Gafford 22 5/7 0/0 1/2 3 7 10 3 2 0 1 1 -6 11 21 S. Dinwiddie 30 6/10 2/4 2/4 1 5 6 1 2 1 0 1 -7 16 19 B. Beal 36 8/21 1/5 1/2 1 1 2 8 1 0 2 0 -11 18 12 K. Caldwell-Pope 25 7/11 3/6 0/0 0 1 1 3 3 1 1 0 -10 17 17 A. Gill 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 3 D. Bertans 11 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0 -3 C. Kispert 12 2/4 1/3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -11 5 5 D. Avdija 20 1/6 0/3 0/0 2 2 4 0 3 0 0 0 -9 2 1 M. Harrell 21 3/7 0/0 0/0 3 2 5 6 0 1 1 1 -6 6 14 R. Neto 16 1/6 0/3 2/3 2 1 3 1 0 1 0 0 -6 4 3 A. Holiday 12 2/6 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -6 4 3 Total 41/92 9/31 8/13 12 28 40 26 15 5 6 3 99

LA Clippers – New Orleans : 104-123

Jonas Valanciunas a fait très mal aux Clippers. Le pivot de New Orleans n’a manqué aucune de ses sept premières tentatives à 3-pts et avec 29 points en première période, il a mis les Californiens dans les cordes.

Adroits et perdant peu de ballons, les Pelicans ont pris 21 points d’avance. Paul George va tenter de réduire la marque dans le dernier quart-temps, mais Brandon Ingram, avec huit points dans un 17-6, va clore les débats. Troisième défaite en quatre matches pour Los Angeles.