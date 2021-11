Les Hornets punis par Nikola Vucevic

Sous les yeux de LaVar Ball, venus soutenir ses deux rejetons, les Bulls s’imposent 133-119 face aux Hornets dans une rencontre résolument tournée vers l’attaque. A Chicago, on avait décidé de mettre Nikola Vucevic en confiance dès les premières séquences de la rencontre, et le pivot monténégrin a d’abord marqué de près, tout en distribuant de bons ballons à Lonzo Ball, adroit de loin.

En face, c’est son frère, LaMelo, qui est le plus en vue, épaulé de Terry Rozier. Mais la profondeur de l’effectif des Bulls fait la différence, et à la pause, les Bulls avaient déjà creusé un écart intéressant (69-58).

En feu, Vucevic avait lancé la seconde période avec deux tirs de loin, pour mettre les fans de l’United Center en furie. Les hommes de Billy Donovan sont irrésistibles, et Zach LaVine a pris le relais dans un collectif sans faille qui compte jusqu’à 23 points d’ava,ce. Coach Borrego a eu beau tenter le tout pour le tout, avec du small ball puis en demandant à « artiller » massivement à 3-points, rien n’y fait. Les Bulls s’imposent (133-119) et restent au contact des leaders de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Ball Star Game. Troisième opposition en carrière entre Lonzo et LaMelo Ball, et le public de Chicago a pris feu à chaque fois que les deux frères se sont retrouvés en position de un-contre-un. Le tout sous les yeux de papa. Lonzo mène désormais 2 victoires à une.

– Sortir Nikola Vucevic de la raquette. Nikola Vucevic n’aime pas défendre au large, et James Borrego et ses hommes l’avaient bien compris. Résultat : du « pick and pop » pour P.J Washington (4/4 de loin) et compagnie, qui s’en sont donnés à coeur joie durant le premier quart-temps, mais le pivot All-Star s’est ensuite vengé…

– Chicago se lâche. 133 points à 60% aux tirs dont 47% à 3-points ! Les hommes de Billy Donovan ont ajusté la mire comme jamais cette saison, et ils signent leur meilleur total de la saison avec trois joueurs à 25 points et plus.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. Pas complètement dans le rythme depuis le début de la saison, voire depuis son arrivée à Chicago, puis touché par le Covid 19, le pivot monténégrin a mis les points sur les i et les barres sur les t en ce lundi soir. 30 points, 14 rebonds, 5 passes et une fiche statistiques des plus complètes pour le double All-Star. L’entente avec ses coéquipiers a été quasi optimale, et « Vooch » a notamment pesé sur la première mi-temps avec 17 points, 8 rebonds, 4 passes, et un contre. Du très solide pour le double All-Star !

✅ DeMar DeRozan. 28 points, 5 rebonds, 6 passes et…0 ballon perdu ! L’ancien Spur a été brillant, une fois de plus, et c’est à se demander s’il ne joue pas actuellement le meilleur basket de sa carrière. Il est tout en contrôle, et son leadership n’a jamais été aussi présent.

⛔ Miles Bridges. Le dunkeur fou devenu scoreur quasi complet a passé un lundi soir difficile. Pas vraiment dans le coup, prenant de mauvaises décisions et peu concerné en défense, le gaucher n’a pas eu l’impact escompté, lui qui traverse la meilleure période de sa jeune carrière.

LA SUITE

Charlotte (13-10) : au coeur d’un road trip de quatre matches, les Hornets rendent visite aux Bucks mercredi.

Chicago (14-8) : nouveau duel avec les Knicks, cette fois à New York, et c’est pour jeudi.