Donovan Mitchell et Rudy Gobert éteignent les Blazers

Utah a parfois du mal à trouver son équilibre entre la tentation des tirs extérieurs et l’importance d’une présence intérieure mais, hier soir, le Jazz a réussi à stabiliser cette alternance, symbolisée par les 30 points de Donovan Mitchell, et un nouveau double-double pour Rudy Gobert (21 points, 16 rebonds).

En contrôle à partir d’un 3e quart-temps record de saison, à 41 points, Utah a réussi à maîtriser les timides tentatives de retour des Blazers menées par Anfernee Simons (24 points) et Jusuf Nurkic (24 points, 10 rebonds). Avec Jordan Clarkson qui apporte 22 points en sortie de banc et un duo Lillard – McCollum qui a encore déchiré aux tirs, Portland s’incline pour la 10e fois en 11 matchs à l’extérieur (129-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le jeu de passes du Jazz. C’est un des leitmotivs de Quin Snyder depuis son arrivée dans l’Utah et, hier soir, son équipe a été au diapason. Avec des passes rapides et tranchantes qui ont fusé de toutes parts, le Jazz a facilement fait perdre la tête à la défense (friable) des Blazers. Rip City a rapidement eu le tournis alors qu’en face, Utah a retrouvé cette identité altruiste et collective qui doit être son ADN si elle veut aller loin en playoffs. « Nos gars ont été altruistes et se sont fait des passes quand il le fallait. Quand on écarte le jeu et qu’on rentre des tirs, tout à coup, il y a beaucoup de couloirs vers le cercle qui s’ouvrent aussi », a apprécié Quin Snyder.

– Portland craque au retour des vestiaires. C’est sur un 16-3 au retour des vestiaires, bien impulsé par Ingles aussi bien aux tirs (avec deux 3-points d’affilée) qu’à la création (pour Rudy Gobert notamment sur le pick & roll) que le Jazz a fait la différence. Si les Blazers ont réussi à réduire l’écart en quatrième quart, grâce à Simons et Nurkic, Utah ne sera jamais vraiment rejoint, ni même inquiété alors que Mitchell terminait sereinement le travail.

– Les Blazers toujours aussi mauvais à l’extérieur. Le bilan est édifiant : 1-10. En déplacement, Portland n’arrive toujours pas à se faire violence et serrer la vis défensivement. Ce problème récurrent devient exaspérant pour Chauncey Billups : « On est une équipe tellement différente en déplacement. On joue avec cette nonchalance bien souvent, sans aucun sentiment d’urgence. C’est dangereux. On peut faire ça à domicile car le public peut te permettre de renverser certaines situations mal engagées. Mais c’est impossible à l’extérieur. »

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Avec 21 points et 16 rebonds, il ajoute un nouveau double-double à son bilan de la saison. À 9/11 aux tirs, le médaillé d’argent olympique a encore été impeccable sous le cercle pour le Jazz. Après deux petits matchs face aux Pélicans, Rudy Gobert a retrouvé des ballons et les a bonifiés.

✅ Donovan Mitchell. « Spida » était dans un bon soir. D’un match à l’autre, on sait que Donovan Mitchell aura des munitions pour scorer, mais on ne sait jamais s’il aura bien réglé la mire. C’était le cas hier soir avec un solide 12/20 aux tirs pour 30 points, plus 5 passes et 4 interceptions. Sur l’une d’entre elles, l’ancien vainqueur du concours de dunks s’est fait plaisir.

✅ Anfernee Simons. Outre Jusuf Nurkic, c’est la seule bonne nouvelle de la soirée pour Portland. Déjà très bon face à Golden State, avec 19 points à 7/13, il a encore délivré une partition quasiment irréprochable en sortie de banc, avec 24 points en 29 minutes, le tout à 10/15 aux tirs dont 4/7 à 3-points.

⛔ Damian Lillard. La saison galère se poursuit pour Damian Lillard. Dans un faux rythme depuis le début de l’année, et son retour de Jeux olympiques déjà très compliqué, « Dame » n’est plus que l’ombre de lui-même. Hier soir encore, il est passé à côté avec 11 points, 6 rebonds et 5 passes, sur un petit 4/12 aux tirs. Il en est à 16/45 aux tirs sur ses trois derniers matchs…

⛔ CJ McCollum. Comme son comparse des lignes arrières, CJ McCollum n’a pas été en réussite face au Jazz hier soir. A vrai dire, c’est le troisième match de suite où il n’arrive pas à se montrer productif sur sa qualité première : le scoring. Le lieutenant de Damian Lillard termine bien à 19 points et 6 passes mais, à l’image de sa faute technique en 3e quart, la frustration monte…

LA SUITE

Portland (10-11) : les Blazers rentrent au bercail pour recevoir les Pistons cette nuit (04h00).

Utah (14-7) : deux jours de repos pour le Jazz avant la réception des Celtics dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).