La paire Allen – Markkanen règne sur le parquet des Mavs

Qui aurait imaginé qu’après une vingtaine de matches, les Cavs disposeraient du même pourcentage de victoires que les Mavs ? Après être brièvement repassés dans le négatif, les joueurs de l’Ohio ont retrouvé un bilan positif grâce à ce succès probant dans le Texas, le deuxième de suite après cinq revers consécutifs. Côté Dallas, la dynamique est beaucoup moins bonne avec cette cinquième défaite en six rencontres…

Les visiteurs ont entamé cette rencontre par le bon bout en remportant le premier (23-30), puis le second quart-temps (41-52). Mais le match a définitivement tourné en leur faveur au milieu de la troisième période avec un 11-0 infligé par les Cavs (55-74).

La faute au duo Darius Garland – Ricky Rubio qui a multiplié les séquences de fixation pour servir un Lauri Markkanen très inspiré derrière l’arc ou un Jarrett Allen intenable dans la raquette. Alors que l’écart continuait de se creuser, contraignant Jason Kidd à prendre un nouveau temps-mort, les Mavs regagnaient leur banc sous les huées de leur public.

Ce n’était que le début d’un interminable « garbage time » durant lequel Cleveland va compter jusqu’à 31 points d’avance…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Cavs toujours sans complexe. Il n’y avait qu’à voir les réactions pleines d’enthousiasme de Darius Garland, après avoir envoyé Jarrett Allen au alley-oop, pour comprendre l’ambiance qui règne au sein des Cavaliers. Sans complexe, les Cavs ont signé une nouvelle belle performance collective avec six joueurs à 10 points ou plus et 29 passes décisives. Malgré sa maladresse, Ricky Rubio a encore eu une bonne influence sur les Cavs, à l’instar de l’autre vétéran, Kevin Love.

– La non-réaction des Mavs. Avec déjà plus de 10 points de retard à la pause et un écart qui s’est vraiment creusé dans le troisième acte, les Mavs avaient encore beaucoup de temps devant eux pour réagir ou tenter un « comeback ». Mais celui-ci n’interviendra jamais. Si Luka Doncic a signé un nouveau triple-double et affiché son adresse longue distance, il a globalement manqué de soutien offensif. Surtout, son équipe a été incapable de protéger sa raquette avec 60 points encaissés.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Jarrett Allen – Lauri Markkanen. Belle complémentarité entre les deux hommes sur ce match. Alors qu’Evan Mobley était plus en retrait, Jarrett Allen a été quasiment injouable pour les Mavs. Le pivot a brillé par son sens du placement sur le « pick-and-roll » ou pour se faire oublier ligne de fond, dans le dos de Kristaps Porzingis. Auteur de sa meilleure sortie de l’année, Lauri Markkanen a été tout aussi bien servi par ses arrières. Le Finlandais a ainsi aligné de loin.

⛔ Kristaps Porzingis. Auteur d’un énorme poster sur Jarrett Allen en début de partie, le Letton a connu un match compliqué dans l’ensemble. Il s’est surtout blessé en seconde période, avec une entorse à la cheville. Selon les premiers examens, l’intérieur ne souffre pas de fracture…

FIN DE SERIE

En s’imposant de 18 points devant les Mavs, les Cavs ont mis fin à une triste série en cours face aux Texans. Les visiteurs avaient en effet perdu leurs quatre dernières confrontations, sur les deux saisons passées, avec un écart moyen de… 25 points (dont une volée à 42 points !). « Nous sommes une équipe différente donc on ne peut pas assimiler ce qui s’est passé dans le passé à ce groupe », remarque à ce sujet J.B. Bickerstaff.

LA SUITE

Mavericks (10-9) : déplacement à la Nouvelle-Orléans, mercredi.

Cavaliers (11-10) : déplacement à Miami, mercredi.