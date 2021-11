Les Nuggets de Nikola Jokic retrouvent le sourire à Miami

La rumeur a enflé au fil de la journée du côté de Miami, où il se murmurait que les « Jokic Brothers » seraient présents à la FTX Arena, histoire de soutenir Nikola Jokic, quinze jours après l’altercation avec Markieff Morris.

Ils étaient bien là, et Denver a affiché ses ambitions d’entrée, passant par exemple un 8-0 dans le premier acte pour prendre ses distances (20-29) face à une équipe amputée de Jimmy Butler. Le duel entre Max Strus et « Bones » Hyland a ensuite tourné en faveur du rookie des Rocheuses, auteur de 11 points dans le deuxième quart-temps afin de placer les Floridiens dans l’embarras. Car après les relais de Jeff Green et Nikola Jokic, l’écart a ainsi enflé jusqu’à +20 en faveur des Nuggets à la pause, dans une ambiance soudainement très calme (43-63).

Malgré tous les efforts de Bam Adebayo (15 points en troisième quart-temps), le trio Gordon-Nnaji-Jokic a fait le nécessaire de loin pour conserver une avance plus que correcte à 12 minutes du terme, Facundo Campazzo (au buzzer de la période) et Will Barton ayant répondu à la paire Lowry-Vincent de loin (78-95).

Le même scénario s’est reproduit dans le dernier acte, avec cette fois Nikola Jokic à la passe pour assurer la victoire, le Serbe s’offrant un ultime floater pour valider le succès des siens, malgré, le 11-0 du Heat pour terminer le match (111-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le choc n’a pas eu lieu. Même si les deux camps avaient tenu à apaiser les tensions depuis, nul doute que les deux équipes attendaient ces retrouvailles avec impatience. Mais la domination des Nuggets, particulièrement dans le deuxième quart-temps (remporté 31-20), a changé la donne, et Denver a ensuite su gérer une avance qui a tout de même grimpé jusqu’à +24.

– L’euphorie des Nuggets de loin. Le basket est un sport d’adresse et lorsque les Nuggets affichent ce niveau de réussite, difficile pour l’adversaire de tenir la route. Les troupes de Mike Malone ont en effet signé un joli 18/35 de loin, tournant ainsi à 51.4% d’adresse sur ce match. Mentions spéciales pour la paire Hyland-Barton (5/8 et 4/6), sans oublier le 3+1 de Nikola Jokic, ou la prière au buzzer du troisième quart-temps de Facundo Campazzo.

– Le Heat trop court. Même si Gabe Vincent et Caleb Martin ont plutôt bien compensé les absences respectives de Tyler Herro et Jimmy Butler, Miami était peut-être un peu trop court, deux jours après un match bouillant à remporté à Chicago. À l’image de Bam Adebayo (24 points, 13 rebonds, 6 passes décisives), touché au poignet mais qui a tout donné, le Heat a boitillé jusqu’à la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Les « Jokic Brothers ». En incluant bien sûr Nikola qui a fait son match avec 24 points, 15 rebonds et 7 passes décisives, et qui a pu recevoir le soutien de ses frères derrière le banc des Nuggets, l’attraction de la soirée. Ces derniers ont peut-être permis à Nikola Jokic de se sentir en confiance. Après la rencontre, le MVP de l’exercice précédent a toutefois tenu à calmer le jeu encore une fois. « Tout ça est derrière nous maintenant ».

✅ Bones Hyland. Le facteur X du match, celui qui a fait basculer la rencontre par son coup de chaud dans le deuxième quart-temps. Auteur de 19 points à 6/9 au tir et 3 passes décisives en seulement 21 minutes en sortie de banc, le rookie a réussi son meilleur match de la saison.

⛔ Duncan Robinson. Sans Jimmy Butler, le Heat s’est battu avec ses armes et les cadres disponibles comme Kyle Lowry ou Bam Adebayo ont tenu leurs rangs, ce qui n’a pas été le cas du shooteur floridien, encore passé au travers cette nuit avec un maigre 1/9 derrière l’arc. Le mystère se poursuit pour celui qui avait enflammé la saison 2019/20, et qui a encore fini au ras des pâquerettes cette nuit, avec trois petits points au compteur.

LA SUITE

Miami (13-8) : le Heat tentera de se relancer face à Cleveland demain soir.

Denver (10-10) : les Nuggets enchaînent à Orlando demain soir.