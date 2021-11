Une semaine après l’altercation entre LeBron James et Isaiah Stewart, Lakers et Pistons se retrouvaient pour une seconde manche, qui s’est jouée cette fois sans incident majeur. Les Californiens, qui voulaient effacer leur défaite en triple prolongation face aux Kings, ont résisté jusqu’au bout à des Pistons jamais très loin au score.

Les locaux ne sont rentrés au vestiaire qu’avec trois points d’avance (51-48), à l’issue d’une première période très équilibrée. Avec leur « Big Three », LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, ils ont mis un gros coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps, avec une séquence à 16-0 (72-56), marquée notamment par un superbe « alley-oop » du « King » vers « AD » en transition.

L’écart a grimpé jusqu’à 19 unités, mais à l’instar du scénario face aux Kings il y a deux jours, les Lakers se sont endormis dans l’ultime période. Portés notamment par l’adresse de Frank Jackson dans les corners, les Pistons ont aussi connu un « run » favorable (13-2) pour se rapprocher au score. Grâce à l’activité près du cercle de Jerami Grant, Detroit est même revenu à quatre petits points (108-104).

Ça n’a pas été suffisant pour éviter une sixième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouvelle frayeur de fin de match. Encore une prolongation au Staples Center ? Certains l’ont sans doute imaginé en voyant les Pistons réaliser leur « comeback », après avoir compté près de 20 points de retard. Les Lakers, qui manquent encore de constance dans leur jeu, aiment jouer à se faire peur. Cela fait maintenant un mois qu’ils n’ont pas remporté un match, en contrôle, avec au moins 10 points d’écart.

– Les Lakers encore dominés au rebond. Les Californiens connaissent cette fâcheuse tendance depuis le début de la saison régulière. Cette nuit encore, ils ont perdu cette bataille, concédant tout de même 12 rebonds offensifs. Malgré ces difficultés autour du cercle, les Lakers ont largement maîtrisé leur sujet au niveau des points inscrits dans la raquette (58 à 40).

– Un « Big Three » très sollicité. On s’interrogeait sur les conséquences sur les organismes de ce match terminé en triple prolongation. Frank Vogel a semblé moins se poser de questions puisqu’il a largement sollicité ses trois hommes forts avec 37 ou 38 minutes jouées chacun. Des temps de jeu conséquents pour repousser une équipe censée être modeste comme les Pistons…

TOPS/FLOPS

✅ Le trio des Lakers. Peut-être leur meilleure partie en commun jusqu’ici. Russell Westbrook a signé un nouveau match convaincant, sans extravagance en attaque (mais encore des oublis en défense). Ses deux compères se sont montrés aussi solides en retrouvant l’adresse lointaine qui leur avait fait défaut face à Sacramento. Avec 18 passes à eux deux, LeBron James et Russell Westbrook ont été les créateurs en chef d’une équipe altruiste (32 passes pour 43 tirs rentrés). Seul bémol, les points lâchés aux lancers-francs par les trois hommes (11/19).

✅ Jerami Grant. Aux côtés d’un Cade Cunningham en double-double et d’un Killian Hayes inspiré à la création, l’ailier a signé un match de haut niveau. Malgré la défense d’Anthony Davis, il a montré sa variété de son jeu, en alternant entre les finitions acrobatiques au cercle et du tir extérieur. C’était son troisième match à 30 points ou plus.

⛔ Le banc des Lakers. Hormis l’activité de Talen Horton-Tucker, pas grand-chose à garder de la production des remplaçants californiens cette nuit. Malik Monk a une nouvelle fois rappelé qu’il n’était pas le roi de la régularité tandis que Carmelo Anthony, moins adroit en ce moment, a livré son pire match de l’année avec un zéro pointé.

ISAIAH STEWART ACCUEILLI COMME IL SE DOIT

Sans surprise, le Staples Center a chaudement accueilli l’intérieur des Pistons, qui avait à nouveau mis en cause LeBron James en amont de la rencontre. Il a été hué dès son introduction et à chaque fois qu’il a touché le cuir. Dans le jeu, Isaiah Stewart n’a pas beaucoup pesé, terminant même avec le pire ratio « +/- » de la partie (-16).

LA SUITE

Lakers (11-11) : déplacement chez les Kings, mardi.

Pistons (4-16) : fin de « road trip » à Portland, mardi.