Isaiah Stewart pense toujours que le geste de LeBron James était intentionnel

Hasard du calendrier, les Lakers et les Pistons se retrouvent dès dimanche soir, moins d’une semaine après l’accrochage musclé entre LeBron James et Isaiah Stewart. Les deux ont purgé leurs matches de suspension, et ils seront tous les deux à l’entre-deux pour des retrouvailles peut-être explosives. Déjà à Los Angeles vendredi soir, pour affronter les Clippers, le jeune pivot des Pistons a accepté, une dernière fois de répondre à des questions sur ce coup au visage.

« C’est la dernière fois que je vais m’exprimer sur le sujet » a-t-il prévenu. « J’ai regardé la vidéo, et personnellement, comme je l’avais dit, je n’ai pas le sentiment que ce soit un accident. Mais c’est la dernière fois que j’en parle. Mon objectif premier, c’est désormais d’aider mes coéquipiers et de rejouer au basket. Je ne vais pas laisser ça définir qui je suis. »

« J’ai fait exprès de dégager son bras, mais ma main n’a pas fait exprès de le frapper au visage »

Après la défaite face aux Kings, LeBron James a évidemment été questionné sur ce point de vue, et il répète qu’il n’a jamais voulu porter de coup volontaire au pivot de Detroit.

« Je ne vais pas rentrer dans ce petit jeu et en faire une affaire personnelle » prévient de son côté la star des Lakers. « J’ai lu ce qu’il a dit aujourd’hui, et le fait qu’il avait le sentiment que c’était intentionnel. Je vais de nouveau le redire, et dire ce qu’il en est. J’ai fait exprès de dégager son bras, mais ma main n’a pas fait exprès de le frapper au visage … Ce n’était pas du tout intentionnel, je n’ai jamais été ce type de joueur, pas du tout. Je n’ai jamais été ce genre de joueur, absolument pas. Je n’ai abordé ce match qu’avec une seule volonté, celle de gagner. »