LeBron James et Isaiah Stewart suspendus !

On pensait que la NBA serait clémente mais elle a décidé de punir LeBron James pour son coup de coude au visage, et Isaiah Stewart pour son gros pétage de plomb. Le quadruple MVP écope d’un match de suspension pour son expulsion, et il ne jouera pas mardi soir au Madison Square Garden face aux Knicks, et ça lui coûtera 284 000 dollars en salaire.

On imagine que certains fans newyorkais seront dessus de cette décision puisqu’ils louperont la visite annuelle du meilleur joueur de sa génération…

Pour sa part, Stewart est suspendu pour deux rencontres pour avoir envenimé les choses « en poursuivant de manière répétée et agressive LeBron James d’une manière antisportive« . Pour lui, ce sera 45 000 dollars en moins de salaire.