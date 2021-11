Pour la première d’Alvin Gentry, les Kings s’effondrent encore

Dans le match des « losers du moment » entre Philadelphie, sur 6 défaites en 7 matchs, et Sacramento, sur 7 revers en 8 matchs, ce sont les Kings qui remportent la palme…

Toujours privés de Joel Embiid et Ben Simmons, mais aussi de Tobias Harris, Seth Curry ou encore Danny Green, les Sixers ont présenté un cinq majeur tout à fait improbable à Sacramento lundi soir, avec Andre Drummond et Georges Niang dans la peinture, plus Tyrese Maxey, Furkan Korkmaz et Matisse Thybulle sur les extérieurs.

Une nouvelle fin de match foirée

En face, Sacramento jouait à domicile, avec son effectif au complet, et un nouveau coach censé impulser une nouvelle dynamique. Mais ça a encore fait flop avec une fin de match qui tourne encore au vinaigre…

« En fin de compte, on doit hausser le ton et rentrer nos tirs », a réagi Alvin Gentry après la défaite. « On a eu de bonnes positions et on n’a pas réussi nos shoots. C’est là où on a eu des difficultés. On a joué une équipe qui n’avait pas beaucoup de ses titulaires et on n’a pas réussi à faire le travail. »

À +9 en dernier quart, les Kings étaient pourtant en bonne posture. Mais, ils ont encaissé un 25-8 sur les dix dernières minutes du match. Un nouveau naufrage qui laisse peu de solutions à Alvin Gentry pour la suite.

« Soit on progresse, soit on va devoir commencer à faire jouer d’autres personnes », a prévenu le coach dans le Sacramento Bee. « C’est la seule solution en fait. Si on n’y arrive pas avec les gars qui sont sur le terrain, en tant que coach, je dois évidemment décider d’envoyer d’autres joueurs. Le résultat final, c’est qu’on a pris une fessée. »

Tout droit vers une médiocrité historique

Si Richaun Holmes (18 points, 8 rebonds) et De’Aaron Fox (23 points) ont tenu leur rang dans le cinq majeur, tout comme Buddy Hield (21 points, 9 rebonds) voire Tristan Thompson (8 points, 7 rebonds) en sortie de banc, le reste des Kings n’a clairement pas été à la hauteur avec un 7/33 aux tirs en cumulé…

« Quand tu joues une équipe qui est vraiment déplumée en ce moment, et que tu joues à domicile, tu ne peux pas t’attendre à gagner automatiquement le match. Il faut aller chercher la victoire et on ne l’a pas fait. »

Impuissant sur son banc face à cette fin de match qui tourne en eau de boudin, Alvin Gentry veut évidemment changer les choses et mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais ses moyens sont limités. À moins que son management ne se réveille enfin et frappe un grand coup sur la scène des transferts, Sacramento semble se diriger vers ce fameux record de médiocrité historique avec seize saisons consécutives sans playoffs.

« Il n’y a pas grand-chose qui va changer en termes de ce qu’on veut accomplir ou ce qu’on veut essayer de faire. On va simplement essayer de mettre les joueurs en condition pour être plus performants et évidemment de gagner des matchs. Le nouveau staff ne va pas complètement bouleverser ce qu’on faisait parce qu’on s’était déjà mis d’accord là-dessus et que ce sont des choses en lesquelles nous croyons. Il s’agit d’essayer d’être plus performants en espérant que ça résulte en des victoires. »