Enfant d’Akron, comme LeBron James, Stephen Curry n’oubliera pas son passage annuel dans l’Ohio, puisqu’il y a encore signé une performance exceptionnelle. Ou plutôt un dernier quart-temps exceptionnel avec 20 de ses 40 points pour renverser le cours du match. Dans son sillage, les Warriors vont signer un 36-8 sur ce dernier quart-temps pour s’imposer 104 -89 !

« Quand on gagne 36-8 un quart-temps, c’est plutôt dingue » reconnaît le meneur des Warriors, qui a entendu des « MVP, MVP » de la part de fans. « J’ai apprécié… mais je n’y pense pas trop. Cela me rappelle vraiment la période 2014-2018 quand on était beaucoup soutenu et qu’on était beaucoup suivi en déplacement. On veut s’en nourrir et on veut leur donner quelque chose en échange de leur soutien. Rien que pour le fait d’être venus nous voir et d’être en tenue des Warriors. On veut leur donner quelque chose. »

Avec Curry, ils en ont eu pour leur argent, et la nouvelle gestion du temps de jeu mise en place par Steve Kerr a permis de laisser Curry sur le parquet pendant tout le dernier quart-temps. Un choix payant puisque Curry va assommer les Cavaliers pour signer une nouvelle performance XXL : 40 points à 9 sur 16 à 3-points, 6 passes, 4 rebonds et 2 interceptions. C’était le Curry puncheur !

« C’est comme si on retrouvait dans une bagarre de rue avec Mike Tyson de notre côté, et quand vous l’avez avec vous, ça donne évidemment confiance à tout le monde » explique Juan Toscano-Anderson. « Quand vous avez le numéro 30 dans votre équipe, vous savez que vous avez toujours une chance de vous en sortir car c’est le meilleur joueur du monde. Je l’avais dit avant le début de saison, et je pense toujours que c’est le meilleur joueur du monde. »