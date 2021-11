La revanche de Luguentz Dort

Attendus tous les deux dans les bas-fonds de la conférence Ouest, le Thunder et les Rockets se retrouvaient cette nuit pour la deuxième fois de la saison, eux qui surfent pour le moment sur des dynamiques complètement inverses.

D’un côté, OKC a remporté cinq de ses sept derniers matchs. De l’autre, Houston reste sur 13 défaites consécutives et n’a plus gagné depuis le 22 octobre (pour ce qui est encore, à ce jour, le seul succès de la franchise en 2021/22).

Vous l’aurez compris, ce sont donc les joueurs du Thunder qui sont sortis victorieux de leur second affrontement face aux Rockets. Prenant du même coup leur revanche sur les Texans, qui les avaient dominés il y a un mois, dans les grandes largeurs (+33 !), au cours de la première semaine de compétition.

Au grand dam de Luguentz Dort, qui avait par conséquent des comptes à régler, la nuit dernière.

« Je l’ai pris personnellement. Je me souviens de la manière dont ils nous ont battus. Donc j’ai parlé à mes coéquipiers avant le match, de mon ressenti [vis-à-vis du premier duel], de la façon dont nous devions agresser les premiers », confiait-il pour The Oklahoman.

Jalen Green a fait connaissance avec Lu Dort

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Luguentz Dort n’a pas manqué de passer ses nerfs et sa frustration sur Houston, terminant avec 34 points et 8 rebonds au compteur, à 14/22 aux tirs et 4/11 à 3-points ! Après avoir été limité à 8 points et 4 rebonds (à 3/9 aux tirs et 1/5 à 3-points), le 22 octobre.

« La première fois que nous les avons affrontés, je ne l’ai pas vu jouer comme ça », racontait après coup Jalen Green, cette fois-ci impressionné par son adversaire canadien. « Je sais qu’il n’a pas été drafté, qu’il joue avec l’envie de prouver les choses. Et [hier soir], il a joué son jeu. Il shootait bien, il attaquait le cercle et il créait pour les autres. »

En jambes très rapidement (11 points dans le premier quart-temps, dont 9 des 13 premiers d’OKC), Luguentz Dort a ainsi lancé son équipe vers une belle victoire. Victoire qu’il a cependant fallu assurer dans le dernier acte, quand les Rockets sont revenus à -5, après avoir été menés au maximum de 17 points.

Et c’est l’ancien pensionnaire d’Arizona State, dans un grand soir, qui s’est logiquement chargé d’achever les Texans, avec un 3-points, une pénétration et une énorme claquette au rebond offensif, sur le dos de Jalen Green !

En pleine confiance et très peu hésitant, que ce soit pour dégainer derrière l’arc ou pénétrer dans la raquette, le joueur de 22 ans a donc parachevé son récital en attaque, avec une action éclatante.

« Il s’agit juste de rester confiant, de toujours prendre les bons shoots. J’ai la sensation d’avoir fait du bon boulot quand il a fallu attaquer le cercle et prendre les tirs ouverts. Et je dois continuer ainsi », estimait celui qui possède le 343e plus « gros » salaire de la ligue cette année (1.8 million de dollars), quand on l’interroge sur le secret de sa réussite actuelle.

L’avenir des « two-way players » ?

Car, plus les jours passent, plus Luguentz Dort prend effectivement de l’épaisseur dans les systèmes de Mark Daigneault, aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, avec qui le courant passe parfaitement sur le terrain.

En témoigne, notamment, sa superbe série de cinq matchs consécutifs avec au moins 20 points marqués (24.6 points de moyenne sur la période, à 59% aux tirs et 38% à 3-points !). La plus longue de sa jeune carrière, démarrée en décembre 2019.

« Ça ne me surprend pas vraiment, compte tenu de son professionnalisme, de son acharnement et de sa régularité dans le travail, de son humilité », réagissait le coach d’Oklahoma City, concernant les progrès affichés par son arrière/ailier. « Il grandit à travers ses expériences. Et quand quelqu’un comme ça progresse, ce n’est pas spécialement surprenant, même s’il est évidemment dans une superbe passe en ce moment. »

Toujours étouffant en défense, Luguentz Dort commence ainsi à s’établir clairement comme l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue. Surtout, entre Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey et lui, le trio d’extérieurs du Thunder ne manque pas de donner espoir aux fans de la franchise, en plein processus de reconstruction.