La NBA a mis à l’honneur Karl-Anthony Towns, mais les actions les plus spectaculaires sont peut-être à trouver plus bas dans le classement. On pense évidemment au dunk d’Anthony Davis sur Giannis Antetokounmpo.

Le Grec a tenté de revenir, mais c’était trop tard et il se retrouve sur le poster. De son côté, Lu Dort s’envole pour mettre le couvercle face aux Rockets.