Phoenix garde le meilleur pour la fin

Avec 10 victoires de suite, les Suns réalisent leur meilleure série depuis 2010, et pourtant les coéquipiers de Devin Booker sont plusieurs fois passés tout près de la correctionnelle. Dans cette série, ils ont ainsi souvent fait la différence dans le dernier quart-temps, voire dans le « money time », comme cette nuit face à Dallas, ou lundi soir contre les Wolves.

« Ce que je vois chez nos gars, c’est de l’endurance mentale » souligne Monty Williams. « Nous avons eu de nombreuses situations dans le 4e quart-temps où une équipe a réalisé une série, ou ils ont pris les commandes, et nos gars étaient dans le même état que s’il s’agissait du premier quart-temps ».

À l’image de Chris Paul, remarquable dans le dernier quart-temps, les Suns ont cette capacité à élever leur niveau de jeu dans les moments cruciaux. Ce que confirment les chiffres. L’Arizona Sports relève ainsi que les Suns affichent un différentiel de +35 dans les cinq dernières minutes des matches serrés. Cette nuit, face à Dallas, le différentiel est de +10.

« Je pense que c’est quelque chose qu’on a sans doute fait progresser la saison passée avec ce groupe en particulier, et je suis quasiment certain que l’expérience des playoffs nous a aidés dans ce secteur » poursuit le coach des Suns, qui a décidé de faire jouer un maximum ses titulaires. Ainsi, Chris Paul et Mikal Bridges vont jouer la totalité du dernier quart-temps, tandis que Deandre Ayton va se reposer pendant… 19 secondes.

Un choix payant puisque son cinq de départ va signer un 14 sur 20 tirs dans le dernier quart-temps. « Quand on en a besoin, les gars élèvent leur niveau de jeu. On a cette mentalité de frapper quand il faut. »

Le tout en étant efficace en défense avec moins de 100 points encaissés pour le 3e soir de suite. « C’est excitant car une fois qu’on commence à mettre nos tirs, et que la défense reste la même, cela donne vraiment de bonnes choses. »

Prochain adversaire : toujours Dallas, et cette fois, il pourrait y avoir Luka Doncic en face.