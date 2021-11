Et de neuf pour Phoenix !

Alors que les yeux sont braqués sur les Warriors ou les Bulls, plusieurs franchises réalisent de très bons débuts de saison, et passent « sous les radars » comme disent habituellement les Américains. Il y a Washington, numéro 1 à l’Est, mais aussi Dallas à l’Ouest, et surtout Phoenix. Les Suns, pourtant finalistes NBA, ne font pas parler d’eux, alors qu’ils ont enregistré cette nuit leur 9e victoire de rang !

C’était loin d’être la plus belle, et D’Angelo Russell, à 3-points, aurait pu les faire tomber, mais à l’arrivée, c’est un succès de plus (99-96) et c’est bon pour le moral.

« C’était un match laid, mais pas si laid que ça quand on gagne » résume Devin Booker. « C’était dur, c’était un match accroché… On était en back-to-back… Ils jouent bien, mais au final, on a trouvé la solution, et on se sent beaucoup mieux comme ça. »

« Le facteur confiance joue là-dessus »

Russell, pourtant seul à 3-points, avait la possibilité de redonner l’avantage aux Wolves, et Anthony Edwards était même au rebond offensif. Mais les Suns ont bel et bien arraché ce succès, et le plus soulagé d’entre tous, c’est Deandre Ayton. Après 11 jours d’absence, il ne voulait surtout briser la série de victoires, et son 4e double-double de suite a fait du bien, notamment ses sept rebonds offensifs. Preuve que les Wolves ont toujours autant de mal à sécuriser leur rebond…

« J’avais dit à tout le monde : « Faites en sorte de jouer avec la même énergie et n’essayez pas de vous relâcher parce que je reviens » raconte le pivot bahaméen. « Donc j’ai fait ma part du travail, et j’ai tout tenté. Tout le monde m’a dit que j’avais apporté de l’énergie en arrivant sur le terrain. »

Pour Chris Paul, ce genre de match arraché sur les dernières possessions, en ne jouant pas forcément bien, et en étant fatigués, sera précieux pour la suite. « Je pense que le facteur confiance joue là-dessus » a-t-il expliqué. « On sait qu’on veut faire faute. On sait quel type de système lancer en toute fin de match. Je pense qu’il y a des matches où cette continuité est vraiment utile. »

Deuxième de la conférence Ouest, Phoenix reste donc sur neuf victoires de suite. Le prochain match est mercredi face à Dallas, qui les suit au classement. En cas de victoire, les Suns égaleraient leur meilleure série de victoires depuis… 2010 !