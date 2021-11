Pour motiver ses joueurs à prendre des rebonds, Minnesota met en place un système d’amendes

Au lendemain d’une belle victoire face aux Lakers, les Wolves ont pris très cher face aux Clippers avec une défaite 129-102, et sous les panneaux, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns ont été largement dominés avec 58 rebonds à 40 pour les Clippers. Sous leur cercle, les hommes de Chris Finch ont laissé échapper 12 rebonds, dont 8 pour le duo Zubac-Hartenstein, et ce qui signifie que ça va coûter 1 200 dollars à leurs adversaires directs.

« Si vous laissez prendre un rebond offensif, vous devez quelque chose » confirme Jarred Vanderbilt au Star-Tribune. « Cela permet aux gars d’avoir ça dans un coin de la tête : ne laissez pas prendre des rebonds offensifs. »

Selon Nazr Reid, chaque joueur qui se fait prendre un rebond offensif sur la tête, doit mettre 100 dollars dans la cagnotte. Une séance vidéo permet à chaque fois de désigner le ou les coupables. A l’inverse, celui qui récupère plus de cinq rebonds offensifs lors d’un match récupère la mise. Et s’il y a une égalité, les joueurs sont départagés par un concours de tirs du milieu de terrain…

Plus sérieusement, les Wolves sont bons derniers de la NBA au rebond défensif puisque plus d’un rebond sur trois retombe dans les mains d’un adversaire. Et ce n’est pas une question de taille…

« Cela ne veut pas dire qu’on a besoin de joueurs plus grands, mais qu’on a besoin de se battre pour récupérer les rebonds. Ce n’est pas uniquement les intérieurs, mais tout le monde » rappelle Jarred Vanderbilt. « Certes, il y a aussi le fait que nous manquons de taille, mais je crois que le rebond fait partie de ces domaines où des gars sont de très bons rebondeurs parce qu’ils ont ce don pour obtenir le ballon. C’est juste une question d’effort. »

« Si je ne peux pas attraper le rebond, je fais en sorte que mon joueur ne l’attrape pas »

Qu’en pense Chris Finch, dont l’effectif manque d’un véritable ailier-fort pour épauler Karl-Anthony Towns ? « C’est sûr que c’est un mélange de plusieurs choses. On doit prendre de meilleures habitudes. On s’éloigne des simples écrans retards et des prises en sandwichs, en particulier au coeur de la mêlée quand les gars courent et réalisent des claquettes. C’est inexcusable et cela fait partie des habitudes ».

Pour Vanderbilt, qui possède le meilleur rendement au rebond défensif de l’équipe, la notion de sacrifice est importante, et il rappelle que le rebond est une affaire collective. « Au lieu de simplement essayer d’attraper le rebond, il faut juste se sacrifier. Si je ne peux pas attraper le rebond, je fais en sorte que mon joueur ne l’attrape pas ».

Pour Reid, un dernier aspect à ne pas négliger, le mental, et son discours est le même que celui d’un coach en U11… « Tout le monde regarde le ballon en l’air. On ne pense pas vraiment aux joueurs qui peuvent arriver et sauter. Et c’est comme ça que les gars récupèrent leur argent. » Et que les Wolves perdent le leur…