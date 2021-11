Michael Malone souligne l’impact défensif d’Aaron Gordon

Sans être impressionnants, les Nuggets réalisent un début de saison solide avec 9 victoires et 5 défaites et une cinquième place à l’Ouest. Surtout quand on sait que Jamal Murray manque toujours à l’appel puis que Michael Porter Jr. est gêné par son dos et a raté plusieurs matches. Soit deux titulaires indiscutables.

Les raisons de ce plus que correct premier mois de compétition sont multiples. On retrouve bien évidemment un Nikola Jokic de très haut niveau puisque le MVP 2021 compile 26.1 points, 13.8 rebonds et 6.3 passes de moyenne.

« Ce n’est pas que lui, mais je trouve qu’il est en quelque sorte celui qui donne le ton. Et on s’appuie beaucoup sur lui en défense »

Mais il y a aussi la défense, la troisième plus efficace de la ligue avec 102.9 points pris sur 100 possessions. Et comme un Draymond Green à Golden State, véritable moteur de la machine mise en place par Steve Kerr, Aaron Gordon est capital dans la réussite des Nuggets de ce côté du terrain.

« Je pense que si on est dans les meilleures défenses, ce qui est incroyable, il en est une raison essentielle », assure Michael Malone à Mile High Sports. « Ce n’est pas que lui, mais je trouve qu’il est en quelque sorte celui qui donne le ton. Et on s’appuie beaucoup sur lui en défense. »

Les chiffres donnent raison au coach de Denver. Avec Aaron Gordon sur le parquet, les Nuggets n’encaissent que 97.2 points sur 100 possessions, soit la meilleure marque de la ligue. Quand il est sur le banc, c’est clairement moins bien, avec 107.8 points sur 100 possessions.

« Quand on a un joueur qui peut défendre et contenir, notamment en un-contre-un, ça permet d’éviter les aides défensives et de mettre deux joueurs sur le porteur de balle », constate Mike Malone. « Quand on ne peut pas ralentir le joueur avec le ballon ou qu’on fait prise à deux, on est battu. Les adversaires ont alors des shoots faciles. Avec Aaron, même s’il est débordé, avec ses qualités physiques, il peut revenir et avoir de l’impact. C’est une des raisons pour laquelle on est allé le chercher, on savait qu’il pouvait défendre sur plusieurs postes. »

« C’est confortable d’avoir un joueur qu’on peut envoyer sur le meilleur joueur adverse »

En pilier de la défense des Nuggets, Aaron Gordon assume les missions individuelles, face aux intérieurs bien évidemment, mais aussi contre un extérieur, voire un meneur de jeu.

« Avoir un Gordon, qui fait partie selon moi des meilleurs défenseurs de la ligue, ça permet aussi d’avoir un joueur à mettre sur les Luka Doncic, Ja Morant, Trae Young ou CJ McCollum », annonce le coach. « Jusqu’à présent, dans ce domaine, il a fait un remarquable travail. Et c’est confortable d’avoir un joueur qu’on peut envoyer sur le meilleur joueur adverse. »

Un de ses meilleurs matches défensivement fut justement face à Trae Young. Le All-Star des Hawks est bien plus petit et léger (17 centimètres et 25 kilos de différence) que l’ancien d’Orlando et avec ses dribbles et sa vitesse, il pouvait devenir un cauchemar pour AAron Gordon.

Mais en neuf minutes face à lui, le meneur de jeu d’Atlanta va certes inscrire 10 points à 4/8 au shoot mais surtout perdre 3 ballons. Trae Young et les Hawks étaient en souffrance quand Gordon (23 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 contres dans la victoire de Denver) était présent face à eux. On peut aussi ajouter ses deux sorties sur Luka Doncic, qui n’a shooté qu’à 5/18 au tir et perdu aussi 3 ballons en 15 minutes avec Aaron Gordon sur le dos…

« Il sort les joueurs de leur rythme, il les frustre. Il n’est pas trop agressif et reste face à eux, alors qu’il est bien plus puissant », admire Bones Hyland, la dernière pépite de la franchise des Rocheuses. « C’est peut-être son match le plus complet, non seulement depuis que je le coache, mais que j’ai vu de lui », ajoute Mike Malone, en parlant du duel face aux Hawks. « Il a été phénoménal, des deux côtés du terrain. Et s’il fait ça chaque soir, on aura une chance d’être une équipe très spéciale. »