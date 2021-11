Bones Hyland, la dernière pépite de Denver

Réputés pour leur capacité à bien, voire très bien, drafter depuis plusieurs années, les Nuggets ont peut-être mis la main sur une nouvelle pépite, cet été. En sélectionnant Nah’Shon Hyland, surnommé « Bones » compte tenu de sa minceur, en 26e position de la dernière Draft, les dirigeants du Colorado semblent encore avoir visé juste.

Depuis trois matchs, le meneur rookie a ainsi constamment battu le record de points de sa (très jeune) carrière, passant de 12 points face aux Pacers à 15 face aux Hawks puis 18 face aux Blazers. Soit 13.5 points de moyenne, à 44% aux tirs, 42% à 3-points et 86% aux lancers, sur la période. Ajoutez-y, en prime, ses 4.5 rebonds et 4.0 passes de moyenne (contre 0.5 perte de balle) et vous obtenez-là la surprise du début de saison de Denver.

« Bones [Hyland] a une incroyable confiance en lui, les paniers sont très larges pour lui [en ce moment] », soulignait à ce propos Michael Malone, cette nuit. « Il n’a peur de rien et c’est ce qu’apprécient les vétérans chez lui. Il est jeune, talentueux, c’est un projet au long cours, mais il est déjà compétitif. »

Surprenant leader du banc des Nuggets

Un sentiment que partage d’ailleurs Nikola Jokic, auteur de 28 points, 9 rebonds et 9 passes la nuit dernière, et qui continue de porter les Nuggets en cette entame d’exercice 2021/22, malgré les blessures successives de ses principaux lieutenants (Jamal Murray, Michael Porter Jr. ou encore Will Barton).

« Il joue très bien, à un excellent rythme », reconnaissait le MVP en titre. « Il a encore des choses à apprendre, mais il rentre ses tirs et fait des passes. Il apporte de l’énergie quand il est sur le terrain. »

À l’instar de Bones Hyland, c’est plus globalement l’ensemble du banc de Denver qui assure jusqu’à présent. Qu’importent les absences, les hommes de Michael Malone trouvent toujours un moyen de faire front collectivement et de l’emporter (actuellement cinq victoires de rang), en s’appuyant sur une défense de fer (101.3 points encaissés sur 100 possessions, le second meilleur « defensive rating » de la ligue derrière les 99.3 de Golden State), autour de Nikola Jokic.

« Nous avons de la profondeur de banc, notre effectif est dense et tout le monde peut jouer », jugeait ainsi le Serbe, en référence aux 63 points marqués (sur 124) par la « second unit » des Nuggets, dans leur facile victoire contre les Blazers. « [Les remplaçants] le prouvent. Dès que quelqu’un sort, d’autres joueurs le remplacent et jouent vraiment bien. »

Énergique, spontané et habile, l’étonnamment très mature Bones Hyland offre surtout une solution différente à son coach, Michael Malone, en sortie de banc. Lui, qui doit composer avec la concurrence de Monte Morris, Austin Rivers ou encore Facundo Campazzo à son poste, mais dont la fougue le distingue justement de ses concurrents directs.

« Avec son dribble, Bones Hyland peut aller sur le terrain, gérer des situations de pick-and-roll et se frayer un chemin vers le cercle », décryptait d’ailleurs Michael Malone, un peu plus tôt dans la semaine. « Ce que j’aime chez Bones c’est quand il attaque la peinture et qu’il s’approche du panier, il ne force rien. Il joue avec beaucoup de calme et d’assurance, malgré son jeune âge. »

Le chouchou de la Ball Arena

De son côté, l’attachant Bones Hyland savoure le moment présent, en attendant le retour de Jamal Murray, prévu aux alentours de février prochain, qui pourrait redistribuer les cartes dans la rotation de Denver.

« Je me sens de plus en plus à l’aise sur le terrain et, comme vous pouvez le voir, je peux montrer davantage de choses », estimait celui qui tourne à 9.1 points, 2.1 rebonds et 2.3 passes de moyenne, cette saison. « Ce que je fais, c’est impliquer le public et je peux déjà dire que je suis le chouchou des fans, ça a toujours été le cas par le passé et ça continuera de l’être. »

Et, à en croire le principal intéressé, passé par la petite fac de VCU entre 2019 et 2021 (comme Larry Sanders, Gerald Henderson, Troy Daniels ou Eric Maynor avant lui), le meilleur reste à venir.

« Je peux pénétrer dans la raquette quand je le souhaite et je peux créer pour moi-même ou mes coéquipiers », conclut-il. « Je mets donc beaucoup de pression sur la défense, car ils ne savent jamais ce que je peux faire. Mais une fois que mes shoots tombent dedans, ça va commencer à devenir vraiment effrayant [pour les adversaires]. »