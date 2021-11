Les Nuggets dévorent facilement des Blazers sans envie

Sans Michael Porter Jr. et Will Barton côté Nuggets, sans Damian Lillard côté Blazers, ce match entre Denver et Portland a vite basculé dans le camps des locaux derrière un Nikola Jokic impérial (28 points, 9 rebonds, 9 passes).

Face à leurs bourreaux des derniers playoffs, et pour le premier match de Chauncey Billups en tant que coach dans sa ville natale, les Blazers ont été sans vie et sans envie, laissant les Nuggets filer facilement vers leur cinquième victoire de rang (124-95).

En pleine tourmente dans leurs bureaux, avec l’enquête autour de Neil Olshey qui joue les prolongations, les Blazers sont aussi en difficulté sur le terrain sur ce début de saison en dents de scie. Il y a un vrai malaise dans cette équipe.

À l’inverse, tout va beaucoup mieux pour Denver qui surfe sur une belle dynamique avec cinq succès de rang, et présente un potentiel défensif extrêmement intéressant (malgré ses blessés) avec un 10e match (sur 13) où ils ont réussi à tenir leur adversaire sous la fameuse barre des 100 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver déroule malgré les blessés. Si les Nuggets ne disposent pas de trois de leurs titulaires (Murray, Barton, Porter) actuellement, ils poursuivent leur solide début de saison. À l’image de leur excellent début de match hier soir, incarné par cet énorme dunk d’Aaron Gordon pour un 10-2 d’entrée de jeu, qui se transformera en 21-6. Denver comptera un avantage maximal de 32 points, sans jamais être mené une seule fois…

– Des Blazers sans énergie. Pour résumer ce match de Portland, vous n’avez qu’à faire une caméra isolée sur le duel Jokic – Nurkic. Amis à la ville, les deux hommes n’étaient clairement pas dans le même match hier soir, le pivot des Blazers se faisant laminer comme il faut par son ancien coéquipier. Sans énergie, Jusuf Nurkic et ses coéquipiers n’ont fait que courir après le score, encaissant un 21-4 à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps. Un run fatal pour une équipe en plein malaise.

– Le banc des Nuggets. Entre PJ Dozier (12 points à 4/6 à 3-points), JaMychal Green (12 points), Facundo Campazzo (13 points), Bones Hyland (18 points) et Zeke Nnaji (8 points, 10 rebonds), la « seconde unit » des Nuggets a bel et bien répondu à l’appel. Ecrasant son homologue de Portland, 63 à 38, le banc de Denver a été nettement supérieur. Dans tous les domaines.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Avec 28 points, 9 rebonds et 9 passes, sans jouer la moindre minute en dernier quart (!), Nikola Jokic a vécu une soirée tranquille. Toujours aussi puissant dos au cercle, le « Joker » serbe a avant tout cherché ses coéquipiers en début de match, offrant 7 passes décisives sur les 8 premiers paniers de son équipe et ne prenant son premier tir qu’en 2e quart. Preuve de sa facilité déconcertante, il a donc scoré 28 points en deux quart-temps…

✅ Bones Hyland. Le longiligne rookie des Nuggets est déjà la coqueluche de son équipe et, à voir son énergie contagieuse et sa bonne humeur perpétuelle, on comprend pourquoi. Sur le terrain, il a tout simplement établi son record personnel pour le troisième match de suite. Après 12 et 15, l’ancien de VCU a atteint 18 points hier, à un très efficace 5/9 aux tirs dont 4/8 à 3-points.

⛔ Jusuf Nurkic. Au-delà de la simple comparaison, en poste pour poste, face à Nikola Jokic qui joue clairement en sa défaveur, Jusuf Nurkic a traversé ce match dans les Rocheuses comme un fantôme. Peu concerné par son défi défensif face au MVP en titre, il a terminé à 4 points et 6 rebonds, en donnant l’impression frustrante de ne pas vouloir se fouler. Indigne d’un joueur censé être un cadre de son équipe, surtout en l’absence de Damian Lillard…

LA SUITE

Denver (9-4) : déplacement à Dallas dans la nuit de lundi à mardi (2h).

Portland (6-8) : retour à la maison pour la réception des Raptors dans la nuit de lundi à mardi (4h).