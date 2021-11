Pour Austin Rivers, Michael Porter Jr. était blessé depuis le début de saison…

Dix jours et cinq matches après son layup raté et sa blessure au dos face aux Rockets, Michael Porter Jr. n’a toujours pas rejoué. Ce n’est pas une surprise puisque Michael Malone l’avait annoncé dans la foulée de cette rencontre : les Nuggets allaient être privés de leur ailier pendant un certain temps.

Ce nouvel épisode entre le joueur et son dos, qui ne le laisse jamais tranquille depuis quelques années, avait fait naître des inquiétudes. Et ce ne sont pas les propos d’Austin Rivers qui vont rassurer les fans de Denver.

« Personne ne sait vraiment de quoi il s’agit. On sait simplement qu’il a des petites rechutes au dos », commente l’arrière au Denver Post. « Il a 23 ans, il doit prendre soin de lui-même et revenir correctement sur le plan physique. Ainsi, mentalement, il pourra évoluer sur le terrain en jouant comme il sait le faire. Il a joué blessé toute la saison, et c’est dur. J’espère qu’il pourra revenir prochainement. »

L’ailier aurait donc commencé ce nouvel exercice avec des douleurs, avant même cette alerte du 6 novembre dernier. On pourrait alors mieux comprendre son début de saison très compliqué, avec seulement 10.9 points de moyenne à 36 % de réussite au shoot et 21 % à 3-pts avant ce match contre Houston.

Sauf qu’il faut rappeler que les dirigeants de Denver ont prolongé fin septembre leur joueur pour le salaire maximum (jusqu’à 207 millions de dollars sur cinq ans). Étaient-ils totalement au courant des nouveaux problèmes de Porter Jr., qui a déjà un lourd passif avec l’infirmerie ? Ce dernier s’est-il senti obligé de jouer malgré les douleurs pour honorer sa prolongation ?

« Il voulait vraiment jouer, car il aime ce sport avant tout », poursuit Rivers. « Oubliez son contrat et tout ça pendant une seconde. Qu’il soit payé 2 ou 200 millions, il joue de la même façon. C’est ce que j’aime chez lui. Il va revenir, je n’ai aucun doute là-dessus. »