Michael Porter Jr. encore touché au dos

L’image, en direct, pouvait faire sourire. En début de match contre les Rockets samedi soir, Michael Porter Jr. récupère un ballon et file seul vers le cercle. En joueur athlétique qu’il est, on pense qu’il va écraser un dunk.

Finalement, il dépose un lay-up, qu’il manque totalement. Un simple raté comme cela peut arriver de temps en temps ? Visiblement non, car l’ailier de Denver semblait touché et quelques instants après, il va rejoindre les vestiaires et ne pas revenir de la partie.

Le Denver Post nous apprend qu’il est bien blessé au dos et a été examiné le lendemain, le dimanche. Résultat : il ne jouera pas ce lundi soir contre Miami et va recevoir des soins dans les prochains jours. Ce qui peut laisser penser qu’il va rester à l’infirmerie et manquer plusieurs rencontres.

Peu en réussite en ce début de saison, après avoir été prolongé au salaire maximum, Michael Porter Jr. ne semble jamais tranquille avec son dos. On se souvient qu’il a été deux fois opéré du dos avant même ses premiers pas en NBA et depuis, très régulièrement, des alertes surgissent et le gênent.