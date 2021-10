Nikola Jokic touché, les Nuggets attendent un meilleur Michael Porter Jr.

S’il n’est pas encore totalement écarté pour la réception des Mavericks ce vendredi soir, il ne serait clairement pas étonnant de voir Nikola Jokic ne pas être en tenue, après sa blessure au genou contre le Jazz mardi dernier.

Michael Malone l’a confirmé, en expliquant qu’il n’y avait « aucune pression » à faire jouer le MVP 2021. Donc s’il y a le moins risque ou la moindre gêne, le Serbe restera à l’infirmerie.

Pour combler son absence (26.8 points de moyenne), les Nuggets auront absolument besoin que chaque joueur en fasse plus, et surtout Michael Porter Jr. Ce dernier passe à côté de son sujet pour l’instant, avec seulement 11.5 points de moyenne à 34% de réussite au shoot et 32% à 3-pts depuis le début de la campagne.

« On doit lancer Michael Porter », affirme le coach des Nuggets au Denver Post. « Il a fait quatre matches et je sais qu’il peut jouer à un bien meilleur niveau : au shoot, au rebond, en défense. On doit en obtenir plus de lui. »

Les difficultés de son coéquipier n’inquiètent visiblement pas Will Barton.

« Il doit continuer. Il y a des moments difficiles dans une saison, et lui, ça lui arrive dès le début. On a tous une mauvaise série durant la saison, et l’important, c’est alors de ne pas baisser les bras. De ne pas s’inquiéter pour les tirs manqués, et de se battre en défense et au rebond. S’il est positif, les choses vont tourner pour lui. »

Un retard à l’allumage qui tombe mal, alors que l’ailier avait prolongé juste avant le début de saison pour au moins 172 millions de dollars. La franchise a misé gros sur lui, malgré les doutes, et Michael Porter Jr. a désormais une certaine pression. Est-ce une possible explication de ce passage à vide ?

« Je trouve que ce serait facile de dire ça », estime Michael Malone. « Je pense simplement qu’il ne met pas ses shoots en ce moment. Après, pour lui comme pour la plupart des joueurs, quand on est maladroit, on peut faire autre chose pour aider son équipe. Je sais qu’il est un bien meilleur shooteur que ça et qu’il va sortir de cette mauvaise passe. En attendant, il doit trouver d’autres manières d’avoir de l’impact. »