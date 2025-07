Pour les Sparks, la marche était trop haute face aux Lynx

Après leur succès face au Fever samedi dernier, les Sparks recevaient la meilleure équipe de WNBA, à savoir les Minnesota Lynx. Un duel où les joueuses de Lynne Roberts étaient loin d’être favorites et pourtant ce sont elles qui prennent le contrôle du match dans un premier temps pour mener 21-10. La réponse des Lynx est immédiate avec un 12-0 pour reprendre l’avantage grâce à deux tirs à 3-points consécutifs de Natisha Hiedeman.

Toutefois, ce sont toujours les Sparks qui sont devant après 10 minutes (26-22), mais une fois encore, Minnesota parvient à remonter et à prendre les commandes de la rencontre (31-26). Pour permettre à Los Angeles de recoller, la nouvelle venue Julie Vanloo (15 points, 3 passes) inscrit deux tirs à 3-points consécutifs, mais à chaque fois, les Lynx parviennent à répondre avec une flèche à longue distance. Pire encore pour les Californiennnes, les joueuses de Cheryl Reeve passent un 11-0 juste avant la mi-temps pour prendre 14 points d’avance, le plus gros écart du match (48-34).

Minnesota s’envole

Après la pause, les Lynx distancent les Sparks par l’intermédiaire de Natisha Hiedeman qui atteint la barre des 18 points, son record cette saison, et de l’All-Star Courtney Williams qui, sur un tir à 3-points, permet à Minnesota de prendre 25 points d’avance (75-50). Un écart colossal que Los Angeles tente de remonter dans le dernier acte grâce à Julie Vanloo qui inscrit son quatrième tir primé de la soirée. Cette action est le point de départ d’un 11-0 qui ramène les Sparks à 10 longueurs, mais Alanna Smith se charge de redonner un peu d’air à Minnesota.

Malgré un nouveau tir lointain de Julie Vanloo, Los Angeles ne parvient jamais à réellement inquiéter Minnesota et finit par s’incliner 91 à 82, victime des 18 points en 18 minutes de Natisha Hiedeman et des 17 points, 8 rebonds et 5 passes de Napheesa Collier.

Sur ce duel, Minnesota a pris 22 tirs de plus que les Sparks, un écart qui peut expliquer cette défaite comme le mentionne Lynne Roberts après la rencontre : “Je pense que nous avons eu des tirs ouverts et que le ballon a bien circulé, mais Minnesota a tiré 22 fois de plus que nous, c’est difficile de battre la meilleure équipe de la Ligue en leur offrant 22 tentatives supplémentaires.”

Seule éclaircie dans la soirée compliquée de Los Angeles, Julie Vanloo qui a réalisé sa meilleure prestation sous les couleurs de la franchise californienne avec cinq tirs à 3-points inscrits.

“Kelsey Plum m’a dit de tirer quand je suis ouverte et de me faire confiance”, explique Julie Vanloo après la rencontre. “Merci à elle pour m’avoir adressé de bonnes passes. Je suis toujours prête à tirer et à aider l’équipe. Je suis connue pour avoir la main chaude assez vite et je suis contente que cela ait été le cas aujourd’hui.”

Les Sparks auront l’occasion de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche en défiant le Sun. L’occasion pour Julie Vanloo et son homologue belge Julie Allemand de retrouver leur ancien sélectionneur Rachid Meziane.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.