Le gros travail défensif de Draymond Green sur Kevin Durant

C’est bien connu : arrêter Kevin Durant, meilleur marqueur de la ligue cette saison, est une mission impossible. On peut le contenir, le limiter ou baisser son pourcentage, mais l’éteindre totalement relève du miracle.

Les Warriors ont pourtant réussi cela, en troisième quart-temps, dans leur victoire à Brooklyn. Le quadruple meilleur scoreur de la ligue a en effet terminé ces minutes après la pause avec un 0/8 au shoot (0/4 à 3-pts), et c’est surtout la performance d’un homme : Draymond Green.

En première mi-temps, Golden State et Draymond Green ont beaucoup changé sur les écrans et ainsi laissé Kevin Durant briller face à un autre défenseur. Après 24 minutes, à la pause, l’ailier des Nets pointait à 16 points, avec notamment 12 unités marquées en premier quart-temps.

Au retour des vestiaires, le défenseur de l’année 2017 a pris les choses en main.

« C’était comme Michael Cooper contre Larry Bird », compare Steve Kerr pour The Athletic. « On ne peut pas défendre mieux que ce que Draymond a fait ce soir. Kevin, je l’ai dit (l’été dernier notamment), est le joueur le plus doué de l’histoire avec sa taille et ses qualités. Il l’a montré en premier quart-temps. Il fait ce qu’il veut. Draymond était sur son dos en troisième quart-temps. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. »

Durant ne va trouver la cible qu’une fois sur sept face à Green

L’intérieur des Warriors va résister aux écrans pour rester le plus possible face à son adversaire et toujours avoir la main devant le visage de Kevin Durant. Il va contester cinq tirs, dont un où il ne défendait pas directement sur « KD » (c’était Andre Iguodala), mais il arrivera en aide. Les trois autres tirs manqués par KD dans ce quart-temps, ce sont Gary Payton II et Damion Lee qui ont réussi à le gêner.

L’ancien du Thunder termine donc cette partie avec son plus mauvais match de la saison : 19 points et un vilain 6/19 au shoot. Cette maladresse est une rareté pour lui : ce n’est que la sixième fois (la deuxième en cinq ans !) de son illustre carrière qu’il termine avec six shoots marqués ou moins alors qu’il a tenté au moins 19 fois sa chance.

Dans ce choc, et quand il était défendu par son ancien coéquipier, Kevin Durant finira même avec un affreux 1/7 au shoot et un ballon perdu. Son seul panier face à Draymond Green, ce fut un alley-oop en première mi-temps et ce dernier était pourtant bien placé.

« J’étais dans le bon rythme défensivement », commente le triple champion. « Mon boulot, c’est de forcer le tir le plus difficile possible et ensuite de faire avec. Je pense que Durant a pris des shoots très difficiles sur moi, il en a manqué pas mal. La réalité, c’est qu’on l’a déjà vu prendre des tirs comme ça et les mettre. Donc je pense avoir fait un bon boulot et j’ai été aidé aussi. »