Les Knicks toujours sur la pente glissante

Morne Madison Square Garden. Les Knicks ont quitté leur antre plongée dans un quasi silence, sans doute né d’une incompréhension collective. Pour la seconde fois cette saison, les New-Yorkais n’ont pas été en mesure de s’imposer face au Magic, pourtant à la tête du plus mauvais bilan de la conférence Est.

« On doit jouer pendant 48 minutes et ne pas baisser notre garde », réagit Tom Thibodeau. « Malheureusement, on s’est tirés une balle dans le pied ce soir. Les ballons perdus nous ont fait mal. On est capables de jouer beaucoup mieux que ça. On félicite (le Magic), ils ont bien joué et joué dur. Pas nous. »

Être l’équipe qui joue le plus dur dans le « money time »

Les 18 pertes de balle des Knicks ont effectivement été fatales. On pense notamment à cette passe téléphonée d’Immanuel Quickley interceptée par Terrence Ross, parti au dunk pour redonner un point d’avance à son équipe à trois minutes de la fin. Ou cette relance de Derrick Rose encore plus facilement interceptée par Jalen Suggs, qui n’avait plus qu’à envoyer le ballon en l’air, vers Wendell Carter Jr. Avec ce « alley-oop » offert, le Magic s’offrait six points d’avance à trente secondes de la fin.

« On perd peu de ballons en temps normal » remarque RJ Barrett, en référence aux 14 pertes de balle en moyenne (10e équipe la moins gaspilleuse de la ligue). « Ce soir, on a aussi commis beaucoup de sorties de terrain. L’équipe perd peu de ballons en temps normal donc je ne pense pas que ce sera un gros problème. »

L’arrière, meilleur marqueur de l’équipe (17 points et 9 rebonds mais 0/7 de loin), ajoute toutefois : « On a joué dur mais ils ont joué plus dur sur la fin. Il faut être l’équipe qui joue le plus dur dans les deux dernières minutes. »

Une séquence « bizarre » pour Julius Randle

Pour ces deux dernières minutes, comme pour l’ensemble du dernier quart-temps, Tom Thibodeau s’est encore passé de ses deux principales recrues estivales, Kemba Walker et Evan Fournier. On a même imaginé que Julius Randle allait connaître le même sort.

À moins de quatre minutes du terme, l’intérieur a finalement relayé son homologue, Mitchell Robinson, qui venait de retomber lourdement au sol après une bataille au rebond offensif. Sauf que le leader des Knicks a été transparent dans ce « money time » et n’a pas pris un tir…

Après leur départ canon (5-1), les Knicks (8-7) viennent de perdre six de leurs neuf dernières rencontres. « C’est bizarre ici en ce moment », qualifie d’ailleurs Julius Randle, en pensant notamment au bilan médiocre de son équipe au Madison Square Garden (3-5). « C’est la meilleure façon de le décrire : c’est un peu agité, un peu bizarre. L’alchimie n’est pas encore là, tout comme le rythme du jeu. »

Son coach prend sa part de responsabilité par rapport à la situation actuelle. « Je dois faire un meilleur travail de préparation avec eux. C’est à moi de le faire. Je ne pense pas que nous ayons joué aussi bien que nous sommes capables de le faire. C’est de ma faute. »