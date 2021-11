Tampering : la NBA arrive au bout de son enquête sur les Bulls et le Heat

Lancée le 7 août dernier, l’enquête de la NBA sur les conditions des transferts de Kyle Lowry au Heat et de Lonzo Ball aux Bulls arrive à son terme, et selon ESPN, la ligue pourrait en dévoiler les conclusions dans les jours qui viennent. On rappelle que la NBA interdit tout contact entre des dirigeants, des agents et des joueurs sous contrat avant l’ouverture de la « free agency », fixée cette année au 2 août à 18h00 heure locale.

Depuis trois mois, la NBA a échangé avec les agents et les dirigeants, et récupéré les emails et autres SMS de dirigeants de Chicago, New Orleans, Miami et Toronto. Ce qui a notamment mis la puce à l’oreille de la NBA, c’est le choix du Heat de prolonger Goran Dragic en faisant jouer une « team option » pour ensuite l’inclure dans l’échange avec Kyle Lowry.

Depuis 2019, la NBA est entrée en guerre contre le « tampering », et des dirigeants ont déjà été sanctionnés d’amendes pour avoir parlé d’adversaires, tandis que les Bucks avaient perdu un second tour de Draft pour avoir tenté de faire venir Bogdan Bogdanovic la saison passée, déjà dans un « sign-and-trade » avec les Kings. Finalement, le Serbe avait rejoint les Hawks, et la NBA avait été plutôt clémente.

Cette fois, Kyle Lowry et Lonzo Ball ont bien rejoint le Heat et les Bulls, et la ligue pourrait être bien plus sévère. Les amendes peuvent ainsi atteindre 10 millions de dollars, et la NBA peut décider de suspendre des dirigeants, et dans le pire des cas, annuler des contrats…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une franchise d’activer (ou non) une année de contrat de l’un de ses joueurs (la dernière, généralement), afin qu’il aille au bout de son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.