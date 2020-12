La NBA punit les Bucks pour avoir négocié avec Bogdan Bogdanovic avant la « free agency »

Double peine pour les Bucks. Non seulement Bogdan Bogdanovic a finalement refusé de les rejoindre, préférant s’engager avec les Hawks pour un contrat légèrement supérieur, mais en plus ils viennent d’être punis par la NBA !

Après enquête, la ligue a ainsi déterminé que la franchise avait négocié avec le Serbe et/ou son agent avant que les négociations n’ouvrent, et prive donc Milwaukee de son second tour de Draft en 2022.

La sanction n’est pas énorme, mais elle illustre bien que Bogdan Bogdanovic n’a pas été mis devant le fait accompli par les Bucks et les Kings, qui n’ont pas négocié de « sign-and-trade » sans lui en parler. D’après The Athletic, Giannis Antetokounmpo et George Hill ont ainsi été très actifs en amont pour recruter le shooteur serbe.

Si Bogdan Bogdanovic a refusé de rejoindre les Bucks, c’est donc plutôt parce qu’il a compris qu’il aurait un meilleur contrat aux Hawks (18 millions de dollars par an, contre environ 14 ou 15 millions à Milwaukee) et qu’il n’était peut-être pas au courant que la franchise négociait également l’arrivée de Jrue Holiday. Alors qu’il pensait être la troisième option, il se retrouvait derrière Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et le meneur dans la hiérarchie.

La NBA explique toutefois avoir pris en compte le fait que les Bucks ont pleinement collaboré, qu’il n’y avait pas de preuve irréfutable quant au contrat négocié et que Bogdan Bogdanovic n’a finalement pas rejoint l’équipe.

S’il l’avait fait, sans doute qu’Adam Silver aurait donc eu la main beaucoup plus lourde…