Lors de la dernière intersaison, la NBA avait mené une enquête autour d’une tentative de « sign-and-trade » de Bogdan Bogdanovic aux Bucks. Bien que la ligue avait déterminé que la franchise avait négocié avec le Serbe et/ou son agent avant que les négociations n’ouvrent, elle n’avait pas eu la main lourde.

Les Bucks n’avaient en effet reçu aucune amende, et seulement perdu leur second tour de Draft de 2022. Mais la NBA avait été attentive au fameux « tampering », cette pratique (interdite bien sûr) qui consiste à parler d’un joueur sous contrat, ou surtout à entrer en contact avec lui ou ses représentants avant la « free agency ».

ESPN nous apprend que c’est à nouveau le cas cette année, autour des « sign-and-trade » de Lonzo Ball, qui est passé des Pelicans aux Bulls, et de Kyle Lowry, qui a quitté les Raptors pour le Heat. La ligue veut savoir si des contacts entre les franchises et les agents et/ou les joueurs ont eu lieu avant l’ouverture de la « free agency », le lundi 2 août à 18h, heure des États-Unis. Les acteurs autour de ces « sign-and-trade » – joueurs, franchises et agents – ont été au mis au courant de l’enquête de la ligue précisent nos confrères.

Si c’est le cas, alors la NBA pourrait sanctionner les franchises en question. On sait que pour le fait de parler d’un joueur sous contrat, elle ne plaisante pas du tout, allant même parfois jusqu’à la caricature. Récemment, elle avait collé des amendes à Daryl Morey et surtout Pat Riley, qui n’avait fait qu’un bon mot en parlant de LeBron James.

En revanche, on a vu que pour les Bucks et Bogdan Bogdanovic, elle avait été plutôt souple, pour plusieurs raisons : Milwaukee avait pleinement collaboré, il manquait des preuves irréfutables quant au contrat négocié et enfin le joueur n’avait finalement pas rejoint les Bucks.

Reporting with @RamonaShelburne on ESPN: The NBA has opened up investigations into possible tampering violations involving two sign-and-trade deals completed in free agency: New Orleans and Chicago centered on Lonzo Ball, and Toronto and Miami centered on Kyle Lowry. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021