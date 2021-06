La NBA n’aime pas du tout les blagues de Daryl Morey

Dans les bureaux de la NBA, on ne rigole pas avec le « tampering« , et un simple clin d’oeil de Magic Johnson avait coûté 500 000 dollars aux Lakers ! Cette fois, ce sont les Sixers qui écopent d’une amende de 75 000 dollars à cause d’un message de Daryl Morey sur les réseaux sociaux.

Rien de bien méchant puisque tout est parti d’un message de Stephen Curry pour féliciter son frère après sa performance dans le Game 5 face aux Wizards. Le président des Sixers ajoute un petit commentaire : « Rejoins-les ! »

Rien de plus, mais pour la NBA, c’est du « tampering », et les Sixers devront passer à la caisse.