Les Celtics retrouvent des couleurs grâce à la défense

Avec une défense qui avait fait merveille en Floride, contre Orlando et Miami, Boston attendait de pied ferme une équipe de Toronto tout aussi solide dans ce domaine puisque les Raptors existent notamment grâce à leur énorme activité défensive et leurs efforts répétés. Cette rencontre n’allait donc pas être un feu d’artifice de points.

Ce sont les Celtics qui ont remporté avec autorité ce duel (104-88), pour confirmer que sur les quatre derniers matches, ils possèdent bien la meilleure défense (93.9 points encaissés sur 100 possessions, seulement 88 points pris en moyenne) de la ligue.

« On en avait marre de se faire botter les fesses, c’est ça, notre attitude », explique Marcus Smart à Mass Live pour justifier ce renouveau défensif. « Ça se voit, on se bat pendant 48 minutes. La dernière fois, les Raptors sont venus et nous ont écrasés. On voulait s’assurer que ça n’arrive pas à nouveau. On défend vraiment bien, après avoir mal commencé, mais notre alchimie s’améliore. »

Le déclic après les propos de Marcus Smart ?

Les hommes d’Ime Udoka ont réussi à sécuriser leur rebond, en laissant seulement 6 rebonds offensifs aux Canadiens, alors qu’ils en attrapent le double en moyenne habituellement. Et les Canadiens ont mérité leurs paniers, car la défense était bien présente pour contester les tentatives des hommes de Nick Nurse.

« On est soudé. On a bien saisi l’intensité et les efforts nécessaires pour gagner soir après soir », constate le coach des Celtics. « On commence à se rapprocher davantage en dehors du terrain, on apprend à se connaître », ajoute Robert Williams. « On construit un lien et je sais que je peux aller à la guerre avec ces gars-là à mes côtés. »

Avec trois victoires en quatre matches (la seule défaite fut contre les Mavericks, avec un shoot au buzzer de Luka Doncic), les Celtics ont retrouvé des couleurs depuis quelques jours. Très précisément depuis la sortie de Marcus Smart sur Jaylen Brown et Jayson Tatum. Des commentaires que le meneur a d’ailleurs évacués quand on l’a interrogé dessus après cette victoire contre Toronto.

On se souvient aussi que Brad Stevens était venu éteindre l’incendie et qu’une courte réunion entre les joueurs avait eu lieu. D’abord décrite comme peu productive par ESPN, il faut bien constater que les Celtics ne sont plus les mêmes depuis cet épisode, qui suivait un gros revers face aux Bulls.

Il faut désormais confirmer, toujours sans Jaylen Brown (blessé et absent pendant quelques jours), avec la réception des Bucks puis un déplacement à Cleveland pour deux matches de suite contre les Cavaliers.