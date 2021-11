Les Raptors ou la culture de l’effort

Après trois semaines de compétition, et même si le meilleur est encore à venir avec le retour récent de Pascal Siakam, Nick Nurse et les Raptors ont pu déjà faire un premier bilan de ce début de saison.

Pour le coach, dont l’équipe est actuellement 8e à l’Est avec 6 victoires en 11 matches, il est clairement positif. Et la raison est très simple à trouver.

« Je suis très satisfait. On est à 6-5, on est bien. On n’est pas facile à battre », avance le champion 2019 Sports Net. « On est jeune et on a beaucoup de potentiel. On a encore du chemin avant d’atteindre nos limites. On fait des efforts. Les gars jouent dur, vraiment. Les statistiques le montrent. »

Les chiffres auxquels fait référence Nick Nurse, ce sont ceux aux rebonds offensifs et aux ballons perdus provoqués, ainsi que ceux du repli défensif. Les Raptors sont actuellement la meilleure équipe de la ligue au rebond offensif (13.7 de moyenne), la seconde meilleure pour les points encaissés en contre-attaque (seulement 8.7 par match) et ils provoquent 17.5 ballons perdus, là aussi la deuxième meilleure marque de la NBA.

« Comme on a de grands défenseurs dans le groupe, on peut se permettre de prendre des risques »

En clair, les Canadiens sont très présents et actifs quand il s’agit de se battre au rebond offensif, mais ils assurent aussi très bien la transition défensive et sont accrocheurs pour voler des ballons. Une très grosse activité donc pour la dixième défense du pays (105.7 points encaissés sur 100 possessions).

« Si on est une bonne équipe, c’est grâce à nos efforts », confirme Precious Achiuwa. « On joue dur et ensemble, en attaque comme en défense. On se couvre quand l’un d’entre nous va au rebond offensif, jusqu’à ce qu’il revienne. Ce n’est qu’une question d’effort. Même si on va au rebond offensif, il faut ensuite revenir en défense. »

Évidemment, multiplier les efforts pour arracher des rebonds offensifs ou voler des ballons, c’est épuisant, mais c’est aussi prendre régulièrement des risques, donc faire des erreurs, que l’adversaire peut ensuite exploiter.

« Comme on a de grands défenseurs dans le groupe, on peut se permettre de prendre des risques », estime Gary Trent Jr. « Ils peuvent toujours se reprendre et faire un stop. C’est précieux d’avoir des coéquipiers comme ça. »