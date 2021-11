Pascal Siakam comblé de revenir sur les parquets et à Toronto

Revenu ce dimanche soir, et plus vite que prévu car Nick Nurse avait annoncé dans un premier temps un retour pour le courant de la semaine, Pascal Siakam avait le sourire aux lèvres avant d’affronter les Nets.

Et pour cause. L’intérieur des Raptors faisait non seulement son retour après son opération de l’épaule gauche l’été dernier, mais aussi à Toronto, près de vingt mois après son ultime match au Canada.

« J’ai insisté pour ne pas en faire une histoire », explique le Camerounais à Sports Net, en évoquant cette rencontre. « J’en rigolais avec les équipes du documentaire Open Gym, car je disais que je ne voulais pas en faire une grosse nouvelle. Ils sont venus chez moi, pour me filmer jusqu’à la salle. Même si j’ai essayé de ne pas en faire des tonnes, je suis évidemment très heureux et excité d’être de retour à Toronto. Ça fait tellement longtemps que je n’avais pas joué dans cette salle, avec mes coéquipiers, avec les fans. »

Pascal Siakam explique même que, globalement, cela fait « bien longtemps » qu’il ne s’était pas senti aussi bien. Même si forcément, en manque de compétition, « après trois minutes, je n’avais plus d’essence, mes jambes étaient lourdes, je ne pouvais plus respirer même », ajoute-t-il.

« Un bon rappel pour les idiots qui lui ont tapé dessus sur Twitter ces deux dernières années »

Limité à 25 minutes dans cette défaite contre Brooklyn, il a compilé 15 points à 5/12, 4 rebonds et 2 contres. Même s’il a manqué des tirs ouverts, il a été agressif vers le cercle et n’a pas perdu de ballon. Un bon retour donc.

« C’est un bon rappel pour les idiots qui lui ont tapé dessus sur Twitter ces deux dernières années », se réjouit Fred VanVleet. « C’est un talent unique et ça me manquait de jouer avec lui. Tout le monde est touché par son retour : il va avoir beaucoup de minutes et prendre énormément le balle. C’est quelqu’un d’important dans notre attaque. Quand il n’aura plus de limites de temps de jeu, qu’il aura plus de rythme et que les nouveaux seront habitués à jouer avec lui, on sera une très bonne équipe. »

Nick Nurse est également, on s’en doute, ravi de revoir son All-Star, surtout avec le début de saison intéressant (6 victoires en 11 matches) de ses troupes. « Avec lui, on a un joueur talentueux et athlétique en plus. Plus on aura de joueurs comme ça, plus on sera difficile à jouer. »

Reste maintenant sur la table la question du timing. Dans combien de temps Pascal Siakam sera-t-il à plein régime, en espérant retrouver le joueur de la première partie de la saison 2019/20 (23.6 points de moyenne avant la suspension en mars), et bien intégré dans le groupe des Raptors ?

« On va trouver », annonce le champion 2019. « Je reviens et les gars vont se demander ce qu’ils doivent faire. On va trouver des solutions, choisir nos positions. Des joueurs comme O.G. Anunoby me connaissent. VanVleet est habitué à jouer avec moi, donc c’est plus facile pour lui. Là, on a eu un aperçu, mais on doit faire mieux. »