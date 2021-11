Après les commentaires de Marcus Smart, les Celtics ont fait le point en réunion

Les Celtics ont retrouvé un peu le sourire en s’imposant face à Orlando, cette nuit. Ce succès intervient quelques jours après une énorme désillusion face aux Bulls, et les commentaires de Marcus Smart sur ses partenaires, Jayson Tatum et Jaylen Brown, et de leur manque d’altruisme.

ESPN a rapporté qu’en amont de cette troisième victoire de la saison, une réunion s’était tenue. Un rassemblement entre joueurs uniquement, selon le média américain. Ce dernier a été en partie contredit par Ime Udoka.

« Ce n’était pas vraiment une réunion réservée aux joueurs », a déclaré le coach après la rencontre face à Orlando, alors que le « head coach » assure n’avoir pas été gêné par les propos de son arrière défenseur. « Nous avions prévu un dîner d’équipe bien avant tout cela. C’était prévu depuis quelques semaines et nous avons donné du temps aux joueurs avant que le coaching staff et tout le monde n’arrivent. »

Aller de l’avant

Selon Al Horford, ce temps privilégié, pour poser les choses entre joueurs, a duré 30 minutes. « C’était sympa de casser la croûte et de passer du temps ensemble. Le plus important était de s’assurer qu’on allait faire une bonne sortie », a décrit le vétéran. Pour Jaylen Brown, cette réunion d’équipe a été une bonne « occasion de parler ensemble, de communiquer et d’aller de l’avant ».

Et vite si possible car pour l’ailier des Celtics, les commentaires de son coéquipier n’étaient « probablement pas » ce dont l’équipe avait « besoin ». « On communique tous et on se parle les uns les autres. On essaie toujours de trouver des moyens de gagner et je suis ouvert à tout ce que les gars ou le coaching staff me proposent », a ajouté Jaylen Brown, qui assure chercher à progresser tout en voulant rendre les autres meilleurs.

« Je peux faire beaucoup de choses en mieux », a-t-il encore avancé, avant d’énumérer : « Parler à Jayson, trouver le moyen de le faire avancer, faire en sorte que nos coéquipiers soient meilleurs. Cela fait partie du rôle de leader et de ce genre de choses. J’ai encore beaucoup de progrès à faire et j’y travaille activement. Mais c’est mon défi et je concentre mon énergie là-dessus. »

Selon Adrian Wojnarowski, cette « réunion » a bien fait ressortir quelques émotions, mais elle n’a pas vraiment été productive, et il n’est vraiment pas certain qu’elle règle quoi que ce soit alors que les problèmes évoqués par Marcus Smart dure depuis de longs mois chez les Celtics, entraînant un changement de coach et de président.