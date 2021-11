Brad Stevens veut être patient avec les Celtics

Trois défaites de suite, dont un effondrement total dans l’ultime quart-temps de la dernière, puis des propos forts de Marcus Smart sur Jayson Tatum et Jaylen Brown ont démarré un petit incendie du côté de Boston. Brad Stevens s’est donc transformé en pompier de service pour venir éteindre les premières flammes.

Le président des Celtics, qui était encore sur le banc de Boston il y a quelques mois, ne veut pas tirer la sonnette d’alarme. C’est encore tôt et les résultats sont, d’après lui, trompeurs.

« De ce que j’ai vu, car j’ai une vision plus haute désormais, il y a eu des moments durant les rencontres où on pouvait prendre les matches », analyse-t-il ainsi pour NBC Sports. « On pourrait être à une victoire pour six défaites, comme à 5-2 ou 6-1. La preuve avec ce match contre Chicago. On a fait des progrès pendant trois quart-temps et c’est le dernier qui a tout effacé. »

Ne pas céder à l’émotion d’une grosse défaite

Pour appuyer sa démonstration, le dirigeant rappelle que la saison passée, les Celtics avaient commencé la saison régulière avec 8 victoires en 11 matches. Il n’était pour autant pas satisfait de ses troupes et on a vu ensuite que la machine n’a jamais réussi à fonctionner à plein régime.

« On va le découvrir », répond Brad Stevens, quand on l’interroge sur ce groupe et s’il est capable ou non d’aller loin. « Pour l’instant, on est à 2-5, mais on est bien mieux que ce bilan. La saison est longue, il reste 75 matches et chaque défaite vous ronge encore et encore. Ma responsabilité, c’est de prendre des décisions de haut et de ne pas me baser sur l’émotion de 14 mauvaises minutes d’un match. »

Les commentaires de Marcus Smart dans la presse, qui regrettait que ses deux All-Stars de coéquipiers ne fassent pas assez de passes, ont-ils laissé des traces ?

« Le plus important, dans le message de lundi soir, c’est qu’il en a parlé avec eux », souligne Brad Stevens. « Je l’ai vu. C’est marrant de voir ces gars à la salle d’entraînement, Marcus et Jayson, prendre un petit déjeuner et discuter. Ils veulent trouver une solution pour l’équipe, ils veulent gagner. »