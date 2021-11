Luka Doncic : « Inscrire un panier de la victoire est juste la meilleure sensation au monde »

« Oops, he did it again ! » Deux matches à domicile face aux Celtics en 2021, deux paniers de la gagne au buzzer. Deux 3-points d’ailleurs !

Comme les plus grands, Luka Doncic adore ces moments-là, et tout le monde dans la salle, public, coaches et joueurs compris, savait qu’il allait prendre ce dernier tir face aux Celtics. Et pourtant, il a fait mouche, encore une fois, sur un 3-points compliqué près de la ligne de touche avec une forêt de bras devant lui.

« En tant que basketteur, ce sont les meilleurs moments que l’on peut vivre » témoigne le Slovène. « Il y a des moments qui comptent encore plus, mais inscrire un panier de la victoire est juste la meilleure sensation au monde ».

La comparaison avec Dirk Nowitzki

En 35 minutes, Luka Doncic signe un match plein avec ses 33 points, 9 rebonds et 5 passes, et on retiendra son 5 sur 10 à 3-points. Son ultime 3-points lui permet de passer à 50% de loin.

« J’ai joué ici avec un joueur comme ça… » rappelle Jason Kidd en faisant référence à Dirk Nowitzki. « Tout le monde savait que la balle irait dans les mains du numéro 41, et il mettait dedans. Je pense que tout le monde sait que la balle ira au numéro 77, et il met dedans. Il aime ces moments-là. Ses coéquipiers le savent, et je dirais que les adversaires le savent aussi, mais il n’y a rien à faire. »

En face, il y avait Josh Richardson. Pendant un an, il avait défendu sur Luka Doncic à l’entraînement. Il le connaît mieux que quiconque à Boston, mais il n’a rien pu faire.

« J’ai trouvé que j’avais bien défendu. C’est compliqué, mais il faut reconnaître la supériorité de l’autre. La défense était bonne, mais l’attaque était meilleure. »