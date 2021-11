Les Celtics se vengent des Raptors

Cuits à l’étouffée. Trois semaines après avoir fait tomber les Celtics pour le premier match de la saison au TD Garden, les Raptors n’ont cette fois pas fait le poids dans le Massachusetts.

Pour ce deuxième acte, les Celtics, toujours privés de Jaylen Brown, ont ainsi dominé leur sujet avec un 12-4 passé dès la fin du premier quart-temps, conclu par un 3-points et un lay-up de Dennis Schroder (33-23). Malgré l’activité de Scottie Barnes, les locaux ont gardé le cap grâce à de bons passages de Marcus Smart et Robert Williams III, le tandem se retrouvant pour porter la marquer à 50-37 sur un alley-oop en haute altitude.

Les relais de Josh Richardson et Jayson Tatum ont permis à Boston de passer à +18 peu avant la pause, un matelas suffisamment confortable, que les Celtics ont su préserver jusqu’à la fin (62-44).

Toronto est revenu à plusieurs reprises aux abords des 10 points d’écart mais s’est heurté à chaque fois à Jayson Tatum puis Josh Richardson qui a relancé les siens à chaque fois dans la foulée. À -12 à 12 minutes de la fin (80-68), les Raptors ont craqué pour de bon sur un 8-0 marqué par un nouveau run de Robert Williams et l’adresse du tandem Schroder-Tatum (95-79). Le dernier 3-points du match, signé Marcus Smart, a alors scellé le sort du match en faveur des Celtics, vainqueurs 104 à 88.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame réussie des Celtics. Les hommes d’Ime Udoka ont retenu la leçon de leur première opposition face à Toronto et ont élevé leur niveau d’agressivité sur ce deuxième match. Ils ont ensuite su garder le cap en défense pour essayer de limiter au maximum le jeu de transition des Raptors, qui ont aussi déjoué dans le tir extérieur (6/25). Du tout bon pour Boston.

– Une victoire d’équipe. Ce match marquait aussi le retour des Celtics au TD Garden suite à la sortie de Marcus Smart après la dernière défaite à domicile face à Chicago, où le meneur avait déploré le manque de partage en attaque. Cette nuit, Boston a donc répondu en équipe, sans aucun joueur à plus de 22 points et six éléments à 10 points ou plus. Ironie de l’histoire, sur les 21 passes décisives de la soirée, c’est Jayson Tatum qui a terminé meilleur passeur du match, avec 7 passes décisives, une de plus que… Marcus Smart.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Meilleur marqueur de la rencontre avec ses 22 points, Jayson Tatum a certes arrosé (8/24) mais a été présent dans les moments importants, notamment lorsqu’il a fallu répondre aux tentatives de retour de Toronto après le repos. Il a par ailleurs été actif au rebond (12) et à la passe (7).

✅ Dennis Schroder. Aux côtés de Marcus Smart dans le cinq majeur, l’international allemand a montré son meilleur visage, agressif et efficace en attaque. Il a mis les siens sur les bons rails en fin de premier quart-temps et s’en est tiré avec 20 points et 4 passes. Il fallait au moins ça pour atténuer ses 8 ballons perdus…

✅ Scottie Barnes. Le rookie ne manque pas de culot et l’a montré encore sur ce match. Opportuniste, agressif vers le cercle et plutôt adroit, Scottie Barnes a encore étonné par sa décontraction, évoluant comme s’il jouait déjà depuis des années dans la ligue. Un comportement payant puisqu’il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points et qu’il continue de montrer que les Raptors ont eu le nez fin…

⛔ Pascal Siakam. Pas particulièrement mauvais au cours de ses 30 minutes sur le parquet, Pascal Siakam a toutefois été trop discret avec ses 8 points (à 3/7), 7 rebonds et 3 passes. On en attend plus du Camerounais qui cherchait sans doute encore son rythme cette nuit, pour son deuxième match de retour de blessure.

LA SUITE

Boston (5-6) : les Celtics reçoivent le champion en titre, Milwaukee, demain soir.

Toronto (6-6) : soir de back-to-back pour les Raptors, attendus à Philadelphie ce jeudi.