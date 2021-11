Le coup de chaud déterminant d’Otto Porter Jr.

Deux ans et demi après leur dernière participation aux Finals, revoilà les Warriors au sommet de la ligue. Avec le meilleur bilan de NBA au bout de presque trois semaines de compétition, les « Dubs » (8 victoires, 1 défaite) renaissent et peuvent compter sur un collectif beaucoup plus complet que ces deux dernières saisons.

Si Jordan Poole, Draymond Green, Nemanja Bjelica ou plus récemment Gary Payton II ont beaucoup fait parler d’eux jusqu’à présent, ce fut cette fois-ci au tour d’Otto Porter Jr. de prendre la lumière, la nuit dernière. Avec ses 15 points et 9 rebonds, à 5/7 à 3-points, l’ailier de 28 ans n’a effectivement pas manqué de sanctionner les errements défensifs des jeunes Rockets, accrocheurs mais finalement défaits sur la durée.

Et l’ancien joueur des Wizards et des Bulls s’est surtout avéré précieux dans le second quart-temps, inscrivant 12 de ses 15 points dans cette période, avec un superbe 4/4 derrière l’arc. Preuve de son importance dans le système de Steve Kerr, des deux côtés du terrain.

« C’était énorme, nous sommes tellement chanceux de l’avoir parmi nous », confiait d’ailleurs Jordan Poole (25 points), à propos de l’apport de son coéquipier. « C’est vraiment une grosse menace derrière la ligne à 3-points et c’est un « mismatch » pour beaucoup d’ailiers-forts et de pivots qui défendent sur lui. C’était énorme de le voir trouver son rythme et flamber si rapidement [dans le match]. »

Alors que Golden State et Houston, peu concernés par la défense, étaient au coude-à-coude en première mi-temps, Otto Porter Jr. est sorti de sa boîte au meilleur moment, c’est-à-dire juste avant la pause. En seulement 40 secondes, celui-ci a ainsi planté trois paniers primés, pour faire passer l’écart de +1 à +10 en faveur des Californiens !

« Cette séquence dans le second quart-temps a fait bondir et exploser le banc », racontait après coup son coach, Steve Kerr. « Otto [Porter Jr.] et [Nemanja Bjelica] nous apportent une dimension complètement différente de ce que nous avons pu avoir depuis que je suis ici. Le simple fait d’avoir deux intérieurs qui peuvent shooter à 3-points de la sorte, ça nous ouvre vraiment le terrain. »

Steve Kerr a trouvé son nouveau soldat

Également essentiel avec sa capacité à défendre sur plusieurs postes, Otto Porter Jr. a pris confiance d’entrée de deuxième quart-temps, avec un premier 3-points, avant de continuer de monter en puissance grâce à son activité défensive (2 interceptions) et ses efforts au rebond.

« J’ai inscrit ce 3-points dans le « corner » et je jouais simplement de la bonne manière offensivement », expliquait-il en interview d’après-match, concernant son coup de chaud. « Nous avons réussi des stops, nous avons volé quelques ballons importants, nous avons réussi quelques précieuses interceptions et notre défense a stimulé notre attaque. J’ai pu avoir quelques bonnes positions de shoot et j’ai rentré mes tirs. »

Et le polyvalent Otto Porter Jr. de poursuivre, concernant l’état d’esprit de ces Warriors version 2021/22, à chaque fin de quart-temps.

« Nous nous efforçons toujours de bien terminer nos quarts-temps », avouait ainsi le 3e choix de la Draft 2013. « C’était un moment important du match, juste avant la mi-temps, et l’énergie s’est déplacée vers nous. Comme le dit toujours le coach, nous devons continuer de trouver des moyens de bien terminer les quarts-temps. »

En seconde mi-temps, portés par l’étincelle de leur ailier remplaçant, les Warriors ont ensuite pu gérer tranquillement leur avance, Après neuf matchs, et en 18 minutes de moyenne, Otto Porter Jr. affiche des statistiques de 7.0 points, 4.4 rebonds et 1.3 passe par rencontre, à 49% aux tirs et 47% à 3-points.

S’imposant comme l’un des « role players » de base de Steve Kerr et confirmant lui aussi sa renaissance, après ses deux dernières saisons pourries par les blessures, du côté de Chicago puis Orlando.