Gary Payton II comme un gant chez les Warriors

Stephen Curry dans un mauvais soir au scoring (15 points), car bien défendu (6/15 aux tirs, dont 3/11 à 3-pts), les Warriors s’en sont remis à deux autres joueurs afin de disposer des Hornets de la nuit dernière.

Tout d’abord, il y a eu Jordan Poole, avec 31 points en 32 minutes, à 7/16 à 3-points. Ensuite, et plus surprenant, il y a eu Gary Payton II, qui a terminé à 14 points, 5 rebonds et 3 interceptions en sortie de banc. Avec un superbe +/- de +18 ! Le troisième meilleur du match, derrière le +28 de Jordan Poole et le +26 de Draymond Green.

« Il a dominé quand il était sur le terrain et il a tout changé avec sa défense, son activité », racontait après coup Steve Kerr, pour NBC Sports. « Il a terminé avec trois interceptions, mais je crois aussi qu’il a réussi plusieurs déviations qui ont conduit à des interceptions. C’est un athlète électrifiant. C’est pourtant difficile de se démarquer en NBA, sur le plan athlétique, car il y a les meilleurs athlètes de la planète. »

Le nouveau chien de garde des « Dubs »

Auteur d’un énorme dunk en contre-attaque, sur le nez de Kelly Oubre Jr, son ancien coéquipier à Golden State, Gary Payton II a effectivement pu faire admirer ses qualités athlétiques contre Charlotte. Mais comme le précisait son coach, c’est surtout en défense que le fils de Gary Payton (Défenseur de l’année 1996, rappelons-le) s’est avéré précieux, grâce notamment à son sens de l’anticipation et sa dureté physique.

Faisant ainsi partie de ceux qui ont limité LaMelo Ball à « seulement » 14 points, à 5/14 aux tirs, dont 0/6 à 3-points, et 4 pertes de balle. Tandis que Terry Rozier a fait encore pire, avec ses 5 petits points, à 2/12 aux tirs, dont 1/7 à 3-points, et ses 3 pertes de balle.

« C’est pour ça que je suis ici, pour déclencher ce dont nous avons besoin afin que notre défense fonctionne », livrait cette véritable boule d’énergie, en interview d’après-match.

Et le plus fou dans la belle histoire de Gary Payton II, c’est sans doute le fait qu’il était toujours sans contrat le 18 octobre dernier, à la veille de l’ouverture de la saison donc, après que les Warriors l’aient libéré deux jours plus tôt, pour des questions d’économies. Mais les dirigeants californiens sont finalement revenus sur leur décision et « GPII » le leur rend plutôt bien jusqu’à présent.

« Il a plus que mérité sa place dans l’équipe et il va jouer plus souvent, nous allons lui donner plus d’opportunités de jouer », annonçait carrément Steve Kerr, à propos de son « combo guard », resté 17 minutes sur le parquet, hier soir (contre 8 en moyenne en 2021/22).

Klay Thompson est fan

Contagieuse, l’hyperactivité de Gary Payton II rejaillit sur l’ensemble de ses coéquipiers, séduits par la combattivité de l’ancien pensionnaire de l’université d’Oregon State. En témoigne ce tweet de Klay Thompson.

« C’est énorme de l’avoir avec nous sur le terrain, à défendre sur plusieurs postes, faire des différences, se battre sur les situations de 50/50, réussir des actions positives. Il a joué un rôle important pour nous, non seulement dans notre victoire [d’hier] soir, mais aussi dans nos derniers matchs », confiait quant à lui Jordan Poole, qui en a profité pour retrouver son adresse face aux Hornets.

Nouveau chouchou du Chase Center, à l’instar de Juan Toscano-Anderson avant lui, un autre col bleu de Golden State, Gary Payton II a forcément eu droit à une ovation bien méritée, à sa sortie du terrain. Une formidable récompense pour ce joueur de 28 ans, qui a beaucoup trimé afin de se faire une place en NBA.

« Nous voulions nous montrer reconnaissants de ses efforts et donner une chance au public de l’applaudir », déclarait justement Steve Kerr, conscient que la « Payton-mania » ne fait que commencer dans la Baie d’Oakland.