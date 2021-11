Les Warriors retrouvent les sommets avec du basket champagne

Il y a des sourires à Golden State en ce moment. Encore plus après une victoire où les Warriors ont écrasé les Pelicans (126-85). La saison est commencée depuis presque trois semaines, Klay Thompson n’a toujours pas rejoué, et les Californiens sont au sommet de la ligue.

Avec sept succès en huit matches, il n’y a que le Jazz qui fait aussi bien. Les Warriors retrouvent les sensations et le jeu collectif de leurs grandes années et cela ne surprend pas le patron local, Stephen Curry.

« On a des joueurs qui comprennent le basket, qui savent comment le pratiquer », analyse le meneur de jeu pour ESPN. « Les intentions sont toujours bonnes, même quand ça ne fonctionne pas. On essaie de faire les choix justes, de mettre en place notre philosophie pour se créer des shoots. Donc notre bilan est excellent. Ce ne sont que huit matches certes, il y a encore beaucoup à jouer, mais on fait de belles choses dans le jeu et je ne suis pas surpris du tout. »

La seule défaite jusqu’à maintenant fut contre Memphis, et en prolongation de surcroit. C’est dire si les Warriors frôlent la perfection en ce début d’exercice et le meilleur est peut-être à venir…

« On a deux titulaires absents », rappelle Andre Iguodala en pensant à Klay Thompson et James Wiseman. « Les joueurs s’amusent tous et les coaches aussi », ajoute Steve Kerr.

Un calendrier clément pour commencer

Néanmoins, il convient de préciser aussi que les Warriors profitent actuellement d’un calendrier très favorable. Ils ont déjà joué cinq matches à domicile (et les quatre prochains le seront encore) et affronté (outre les équipes de Los Angeles) des formations largement à leur portée comme Sacramento, Oklahoma City (deux fois), New Orleans ou Charlotte.

Il va donc falloir attendre de voir le niveau monter d’un cran pour savoir ce que Golden State version 2021/2022 a réellement dans le ventre.

« Je ne fais pas vraiment attention à ce qui se dit dans la ligue », explique de son côté Draymond Green, qui tempère cette petite excitation après huit rencontres. « C’est la même ligue qui disait qu’on n’était pas dedans quand on gagnait, ou qu’on était bien quand on perdait. Ça n’a pas d’importance pour moi. Je pense qu’on peut encore faire mieux, qu’on peut corriger certaines choses et devenir plus dangereux. Il y a encore un paquet de matches à jouer. Si on continue de progresser, on n’a pas de limites. »