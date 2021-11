Golden State déroule face aux Pelicans : +41 !

Quand la pire équipe de la ligue, privée de Zion Williamson et Brandon Ingram, se déplace face à l’une des équipes en forme de ce début de saison, l’addition peut s’avérer salée et c’est exactement ce qui s’est passé cette nuit au Chase Center, quand les Warriors ont reçu les Pelicans.

Dans le sillage de Stephen Curry, les Warriors ont pris les devants avant de se relâcher pour permettre à La Nouvelle-Orléans de leur infliger un 12-0 en fin de première mi-temps, grâce au duo Jonas Valanciunas – Devonte’ Graham, pour ramener les Pelicans à seulement quatre unités à la pause (54-50).

Les Warriors ont toutefois appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires, ne laissant aucune chance à leur adversaire du soir. Ils les ont limités à seulement 16 points en troisième quart temps, et 37 en deuxième mi-temps, pour prendre le large derrière une défense redoutable et un quatuor Curry – Green – Wiggins – Poole qui a propulsé Golden State à +22, avant que le deuxième cinq n’enfonce pour le clou. Les hommes de Steve Kerr ont terminé la rencontre avec 36 passes décisives et 20 tirs à 3-points à 40% de réussite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 31 tirs à 3-points tentés par Golden State à la mi-temps. Derrière le 4/7 de loin de Stephen Curry, les Warriors ont débuté la rencontre par un festival de tir à 3-points, terminant le premier quart temps à 8/18. Cette adresse leur a permis de prendre 15 longueurs d’avance mais les hommes de Steve Kerr ont abusé du tir de loin. Ils sont rapidement revenus sur terre avec seulement 16 points en deuxième quart-temps, dont un 2/13 de loin, qui a permis aux Pelicans de recoller. À la pause, 65% des tirs des Warriors avaient été pris derrière l’arc.

– Les Pelicans ont pris l’eau après la pause. Après une première mi-temps solide, en particulier de son cinq, La Nouvelle-Orléans a craqué face à l’intensité de Golden State des deux côtés du terrain au retour des vestiaires. Les Dubs ont limité leur adversaire à 5/21 aux tirs et ont pu dérouler leur basket de l’autre côté. Grâce à leur rythme, leur altruisme et leur adresse, les Warriors ont passé un 25-10 aux Pelicans pour prendre 22 points d’avance.

– Gary Payton II confirme. Déjà excellent face aux Hornets mercredi, le « 15e homme » des Warriors continue d’impressionner. Connu pour sa défense, il profite de l’attention portée aux Curry, Wiggins, Poole ou Green pour s’engouffrer dans les espaces libres, punir la défense adverse, et enchainer un deuxième match à plus de 14 points.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Après sa belle performance face à Charlotte, l’arrière a enchainé face aux Pelicans avec 26 points à 10/15 aux tirs, dont 6 sur 9 à 3-points.. Si l’arrière alterne souvent entre le spectaculaire et le décevant, il semble enfin dans une bonne passe après un début de saison compliqué.

✅ Jonas Valanciunas. En l’absence de Brandon Ingram, le pivot lituanien a été le meilleur joueur de son équipe cette nuit, profitant du manque de taille de Golden State pour compiler 20 points, 15 rebonds et 4 passes décisives.

⛔ Nickeil Alexander-Walker. Sur le devant de la scène cette saison après le départ de Lonzo Ball et les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram, le jeune Canadien a eu du mal à trouver son rythme face à la meilleure défense de la ligue, terminant avec 8 points à 3 sur 11 aux tirs.

LA SUITE

Warriors (7-1) : les Warriors tenteront d’aller chercher un quatrième victoire de suite face aux Rockets dimanche.

Pelicans (1-9) : les hommes de Willie Green essaieront de stopper leur série de six défaites lors d’un déplacement à Dallas lundi.