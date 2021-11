Les Bucks toujours dans le dur, Giannis Antetokounmpo ne veut pas s’alarmer

Si près, si loin… Les Bucks ont encore mordu la poussière cette nuit à Washington, s’inclinant 101-94 après avoir tenté un rapprochement en toute fin de match, sans succès. Ce matin, le champion en titre pointe à la 10e place de la conférence Est, avec un bilan de six revers en dix matchs qui commence à inquiéter.

Les absences de joueurs majeurs ont certes perturbé l’entame de la saison, mais les Bucks doivent aussi être meilleurs sur les détails qui font basculer un match, comme l’a souligné Jrue Holiday, qui a tout raté dans le final, notamment sur un lay-up contré par Kyle Kuzma qui aurait pu ramener son équipe à 98-94.

« Je n’ai pas vraiment vu le contre », a déclaré le meneur sur cette action clé revue par le corps arbitral qui avait d’abord sifflé un « goaltending » avant de se raviser. « Je l’ai vu en accéléré, ça s’est passé assez vite. Je pense juste qu’en fin de match, je me connais, je dois faire mieux. La perte de balle en fin de match et le contre de Montrezl Harrell, ce sont deux occasions qui auraient pu nous aider à gagner le match ».

Pas encore le feu au lac

Leader défensif, Jrue Holiday a confirmé que chacun devait en faire plus de ce côté du terrain, mais l’attaque aussi a besoin d’un coup de boost, Milwaukee n’ayant pas atteint les 100 points lors des quatre derniers revers.

Même s’il n’apprécie pas la tournure des événements, Giannis Antetokounmpo joue encore la montre, estimant que son équipe avait encore beaucoup de temps afin de retrouver son meilleur niveau.

« Je ne vais pas mentir, je n’aime pas perdre », a rappelé le « Greek Freak ». « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous étions à 4-6, ou la dernière fois que nous avons perdu quatre fois sur cinq à domicile. C’est clair que ce n’est pas évident, mais au bout du compte, il s’agit de prendre de bonnes habitudes. Tant que nous prenons de bonnes habitudes, que je vois des gars qui prennent les tirs qu’ils sont censés prendre, des gars qui se jettent sur les ballons, qui prennent des rebonds, qui font la bonne action, c’est ce dont nous devons nous soucier. Parce que nous sommes encore à 72 matchs des playoffs, et nous avons 72 matchs pour nous améliorer, continuer à prendre de bonnes habitudes et espérer être dans une bonne position mentalement, physiquement, et prêts à jouer du bon basket. C’est à ce moment-là que vous voulez jouer votre meilleur basket ».

Symbole de la confusion ambiante, Milwaukee a même récolté une faute technique avant la pause pour s’être retrouvé avec trop de joueurs en même temps sur le terrain.

Les Bucks vont à présent pouvoir de couper un peu de ce quotidien difficile en honorant leur invitation à la Maison-Blanche. Ce sera peut-être l’occasion d’un déclic avant d’aller défier les Sixers demain soir.