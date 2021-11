Le backcourt du Jazz monte en puissance

Meilleure équipe de la ligue en saison régulière, en 2020/21, le Jazz redémarre sur des bases identiques en 2021/22, affichant déjà le meilleur bilan de NBA après deux semaines de compétition, à égalité avec les Bulls et le Heat : six victoires pour une défaite.

Mais, même si le collectif de Salt Lake City, emmené par un Rudy Gobert en mode glouton dans la raquette (près de 16 points, 18 rebonds et 2 contres de moyenne !), impressionne toujours autant, le backcourt local composé de Mike Conley et Donovan Mitchell a d’abord peiné à trouver ses marques en ce nouvel exercice.

Jusqu’à ce déplacement de dimanche soir chez les champions en titre, qui a permis à la paire Conley/Mitchell de lancer sa campagne, avec 48 points inscrits en cumulé face aux Bucks (à 16/29 aux tirs et 8/16 à 3-points). Et celle-ci a fait encore mieux la nuit dernière, totalisant 66 points contre des Kings accrocheurs (à 25/49 aux tirs et 11/21 à 3-points). Dont 44 unités rien qu’en deuxième mi-temps !

« C’était l’un de ces matchs où [Donovan Mitchell] et moi étions dans un bon soir et les autres joueurs de l’équipe rataient les shoots qu’ils inscrivent habituellement », notait à ce propos Mike Conley, auteur de 30 points (21 après la pause). « Dans ces situations, vous vous appuyez sur ce qui fonctionne. Nous avons donc abusé du « pick-and-roll » et j’ai cherché à rester agressif. »

Une entente au beau fixe

Défait samedi soir par Chicago, Utah a bien rebondi depuis, décrochant deux succès contre Milwaukee puis Sacramento. Et Donovan Mitchell comme Mike Conley y ont bien contribué, surtout face à la franchise californienne. Eux qui se sont parfaitement relayés au scoring (66 points) et dans l’organisation du jeu (8 passes décisives), en plus de contribuer efficacement en défense (De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton ont terminé à 27 points, à 10/31 aux tirs).

« Défensivement, ces deux-là ont vraiment élevé leur niveau de jeu », analysait ainsi leur coach, Quin Snyder. « Mais je pense qu’il est encore plus important de ressentir le jeu offensivement. Il y a certaines choses que nous faisons qui leur offrent la possibilité de prendre ce genre de décisions sur le terrain, en fonction des duels. »

Sur le terrain, l’entente du tandem Mike Conley – Donovan Mitchell est telle que les deux joueurs n’ont parfois même pas besoin de parler pour se comprendre.

« [Donovan Mitchell] et moi avons en quelque sorte une communication non verbale : il me regarde avec ses mains sur les genoux et je me dis : ‘Ok, je vais m’occuper du ballon pour quelques possessions’ », racontait le meneur de 34 ans.

Et Donovan Mitchell, auteur de 36 points, 8 rebonds et 6 passes la nuit dernière, est justement ravi de pouvoir s’appuyer sur toute l’expérience de Mike Conley pour aborder ses potentiels coups de moins bien.

« Dans ce genre de matchs serrés, où les shoots peuvent arrêter de tomber dedans, je m’estime heureux d’avoir un vétéran de 15 ans d’expérience à mes côtés, ce qui me permet de dire : ‘À toi de jouer, je me mets en retrait’ », se réjouissait « Spida ».

Justesse et efficacité pour le duo All-Star

Globalement impuissants, à l’image de leur rookie Davion Mitchell, pourtant réputé pour sa capacité à éteindre les attaquants adverses, les Kings ont pu constater que Donovan Mitchell était de retour à son meilleur niveau (ou presque). Lui, qui a connu cinq premiers matchs compliqués au niveau de l’adresse et de la prise de décisions.

« J’ai trouvé qu’il avait été vraiment juste avec le ballon », jugeait ainsi Quin Snyder, concernant la prestation de son arrière All-Star. « Il a créé des espaces, il pris sa chance et l’intervalle dès qu’il était ouvert. Personne ne réussit les bonnes actions à chaque fois, mais il y est parvenu un paquet de fois. »

Des propos qui pourraient aussi s’appliquer à Mike Conley qui, dans l’ombre, n’en reste pas moins précieux et essentiel pour le Jazz. Comme depuis le début de sa carrière, finalement.

« Si vous êtes un fan occasionnel de NBA, vous ne saurez peut-être pas qui il est dans vingt ans », regrettait d’ailleurs Hassan Whiteside, impressionné par son coéquipier. « Mais ceux qui connaissent vraiment le basket diront : ‘Non, Mike Conley était l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’histoire’. Et c’est ce que je pense. »

De son côté, en bon leader, Mike Conley avait également une pensée pour Hassan Whiteside après le match.

« Nous sommes heureux d’avoir gagné pour lui », concluait le meneur, en référence aux retrouvailles entre Sacramento et le désormais pivot remplaçant de Utah, qui évoluait encore en Californie la saison dernière, sans toutefois réussir à s’y imposer.