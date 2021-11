C’était chaud, mais le Jazz fait encore sa loi face aux Kings

Dans un match disputé de bout en bout, où l’écart maximal n’a jamais passé la dizaine, c’est le Jazz qui a fini par s’imposer face à des Kings accrocheurs (119-113). À domicile, les coéquipiers de Donovan Mitchell (36 points, 8 rebonds, 6 passes) ont réussi à faire la différence dans la fin de match, grâce à un Mike Conley décisif, qui marque 13 de ses 30 points en dernier quart.

À leurs côtés, Rudy Gobert (12 points, 20 rebonds, 4 contres) a encore joué son rôle de contrôleur aérien à la perfection de sorte que le Jazz engrange un 6e succès en 7 matchs avant de prendre la route pour trois matchs sur la côte Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La complémentarité Mitchell – Conley. Après le match, Mike Conley dira que sa relation avec son compère de la ligne arrière est presque innée. Nul besoin d’en discuter, un simple regard suffit. En l’occurrence, quand Mitchell met les mains sur les genoux, Conley sait qu’il doit prendre le relais à la création. L’un à 36 points et l’autre à 30, le backcourt du Jazz a évidemment été la raison principale de cette 6e victoire de la saison.

– Rudy Gobert domine encore la peinture. C’est déjà son troisième match à 20 rebonds ou plus cette saison. Rudy Gobert a encore été monstrueux dans la peinture, y ajoutant 4 contres pour faire bonne mesure. Avec Hassan Whiteside qui sort du banc pour gober 12 rebonds aussi, le Jazz a largement dominé la bataille du rebond : 58 à 39.

– Le duo Haliburton – Fox trop juste. Face à Conley et Mitchell qui ont chacun fait un carton offensif, le jeune duo des Kings, Haliburton – Fox a été trop maladroit pour tenir la comparaison. À 14 points, 3 passes et 12 points, 9 passes respectivement, les deux arrières – meneurs de Sacramento ont manqué de gaz, d’adresse, voire de sang-froid pour terminer le travail. La différence entre des vétérans testés en playoffs et des jeunes qui courent encore après leur première qualification en postseason.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Il avait déjà atteint la barre des 30 points cette saison, mais c’était arrivé dans la seule défaite du Jazz cette saison, face aux Bulls. Hier soir, l’arrière a de nouveau été en grande forme en attaque, établissant donc son record de saison à 36 points, plus 8 rebonds et 6 passes. Il a explosé pour 17 points en 3e quart !

✅ Mike Conley. Comme Kyle Lowry à Miami, Mike Conley est le baromètre de son équipe en ce début de saison, encore invaincu au bout de six matchs. Le meneur vétéran a réussi son meilleur match de la saison avec une performance à 30 points à 11/19 aux tirs dont 6/9 à 3-points. Il a surtout été clutch en inscrivant 13 de ses 30 points dans le dernier quart (dont 3/3 à 3-points).

⛔ Jordan Clarkson. À l’inverse de ses camarades Mitchell et Conley qui ont été chauds, Jordan Clarkson n’a pas vu le jour face aux Kings. Le « super sub » a déchiré à 1/13 aux tirs dont une bulle derrière l’arc : 0/11. Et aussi aux lancers : 0/2. Décidément un soir sans pour le meilleur sixième homme en titre…

⛔ De’Aaron Fox. Ça ne va pas fort pour De’Aaron Fox en ce début de saison. Le meneur supersonique des Kings n’arrive pas à trouver son rythme en attaque pour le moment. Hier soir, il a encore terminé dans le rouge en adresse – pour la 6e fois en 7 matchs – avec un petit 4/15 aux tirs dont 0/4 à 3-points. Il termine à 13 points, 9 passes après sa sortie pour 6 fautes…

LA SUITE

Utah (6-1) : début d’un « road trip » de trois matchs avec la première étape à Atlanta, dans la nuit de jeudi à vendredi (0h30).

Sacramento (3-4) : réception de la Nouvelle Orléans, dans la nuit de mercredi à jeudi (3h00), pour le début d’une série de quatre matchs à domicile.