Evan Fournier très satisfait que les arbitres sifflent comme en playoffs

Si les nouvelles règles en matière d’arbitrage frustrent certains attaquants (Trae Young, James Harden…) et certains de leurs coaches, en revanche, elles font le bonheur des joueurs ou des équipes qui s’appuient sur leur défense. C’est le cas de Draymond Green par exemple, mais aussi des Knicks où Evan Fournier se fait le porte-parole de ses coéquipiers.

« C’était en fait très frustrant pour moi depuis des années. Je n’aime pas faire de comparaisons, mais quand on arrive d’Europe, on a des gars qui ne sont pas aussi physiques et athlétiques qu’ici » rappelle le Français au New York Daily News. « Résultat, comme rookie, je faisais faute sur faute, sur faute… Et j’étais là, à ne pas comprendre. Je suis fin. Je ne suis pas aussi costaud. Mais je pense que la NBA a fait un super boulot. On doit s’adapter. En tant que fan, je pense que c’est mieux car on ne veut pas voir des gars passer leur temps à piéger les arbitres. »

« Dans le passé, quand on essayait de tricher, les arbitres sifflaient une faute offensive »

Un discours que partage Tom Thibodeau, l’un des plus grands spécialistes défensifs de la NBA.

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie » estime le coach des Knicks. « Si vous revenez en arrière de 20 ans – et certains d’entre nous le peuvent – il fallait effectuer un mouvement agressif vers le cercle pour obtenir deux lancers-francs. Et puis nous en sommes arrivés au point où les joueurs provoquent des fautes avec des gestes qui ne ressemblent pas à du basket. Et ce n’est pas le but de ce sport. Le but est d’avoir un rythme. Si un joueur fait un mouvement agressif vers le panier et qu’il est victime d’une faute, il devrait avoir droit à deux lancers-francs. Dans le passé, quand on essayait de tricher, les arbitres sifflaient une faute offensive. Cela éliminait généralement le problème ».

Pour Fournier, ce changement redonne de l’intérêt à la saison régulière. D’abord parce que la défense est récompensée, ensuite parce qu’il y a moins de lancers-francs par match, mais aussi parce qu’il y a une homogénéisation avec l’arbitrage en playoffs.

« On veut aussi cette atmosphère de playoffs pendant la saison régulière aussi » conclut le Français. « Parce qu’ils ne sifflent pas de la même manière en playoffs et c’est comme ça que le jeu doit être. Et j’aime ça. A 100 %. »