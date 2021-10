Chicago affirme son identité

Même s’il manquait Mike Conley côté Jazz, les Bulls ont signé une victoire référence en dominant le Jazz jusque-là invaincu. Un succès construit dans le 3e quart-temps, et plutôt bien maitrisé dans le dernier quart-temps. Une victoire qui a convaincu Billy Donovan.

« Au niveau de l’identité de jeu, c’est le match le plus cohérent que nous ayons joué » assure le coach des Bulls. « Nous avons couru. Nous avons joué avec un très bon rythme. C’est comme ça que nous voulons jouer. Je pense que c’était l’un de nos meilleurs matchs du début à la fin. La cohérence que nous cherchons était présente. Bien sûr, je ne veux pas me focaliser sur un seul match d’un calendrier de 82 matchs, mais pour nous, ces expériences sont bonnes pour progresser ensemble ».

La qualité de l’adversaire est évidemment un plus quand il s’agit d’analyser cette rencontre. « C’est une équipe talentueuse, et il faut leur donner du crédit » poursuit DeRozan. « Nous sommes restés soudés et on n’a pas été abattus quand ils ont fait des séries. Face à des équipes comme ça, il faut leur compliquer les choses. »

Ce que retient LaVine, c’est l’ambiance dans la salle. Il n’a jamais connu les playoffs, et il en a eu un avant-goût. « Il y avait beaucoup d’émotion… C’est bon de voir à nouveau le United Center rempli, et on a une bonne équipe. On avait le soutien du public, et on en avait besoin dans un match aussi fort en émotion. »