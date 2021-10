Des Cavaliers ambitieux dans la défaite

Les Cavaliers n’étaient pas très loin de signer une quatrième victoire de suite, et de réussir le « Grand Chelem » à Los Angeles. Mais les Lakers ont joué juste dans le 4e quart-temps, capitalisant sur les erreurs des jeunes coéquipiers de Ricky Rubio, et pour JB Bickerstaff, c’est une très bonne leçon.

« Je pense que c’est une leçon précieuse pour nous » a expliqué le coach de Cleveland après le match. « Quand vous jouez une équipe de ce calibre, vous ne pouvez pas faire ce type d’erreurs car ils vont en profiter et capitaliser dessus. Il faut les féliciter évidemment, mais je pense que ce sont simplement des choses où l’on se fait mal nous-mêmes. On essaie de forcer les choses ou de jouer dans des petits espaces… Ce sont des erreurs en défense qui leur permettent d’avoir des shoots ouverts, et ce genre de trucs. C’est tellement bien pour nous de les identifier, d’être capable d’en retenir la leçon et d’avancer. »

« Si on peut le faire pendant 82 matches, on sera bons »

Les Lakers ont haussé le ton dans le 4e quart-temps, notamment en défense, et les Cavs n’ont pas su y répondre.

« Ils ont joué de manière plus agressive, et on s’est moins concentré sur les détails » estime Ricky Rubio sur la deuxième mi-temps. « C’est vraiment une bonne équipe, qui joue le titre, et quand vous les jouez, il faut être parfait. On leur a tenu tête. J’ai trouvé qu’on avait fait vraiment un bon match. Mais dans le 4e quart-temps, on ne savait pas comment exécuter nos systèmes, contrairement à eux. C’est ce qui a fait la différence ce soir. »

Mais ce que retient aussi Ricky Rubio, c’est finalement l’attitude de sa formation. Les Cavaliers ont joué pour gagner, face à un candidat au titre, et ce n’était pas forcément envisagé en début de saison.

« On ne peut pas être parfait pendant 48 minutes et 82 matches. Il s’agit d’apprendre, et je suis content car on a joué contre les Lakers, et cette défaite nous laisse un goût amer. C’est parce qu’on leur a tenu tête. Ce qui signifie que si on peut le faire pendant 82 matches, on sera bons ».