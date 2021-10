Les Wizards réalisent leur meilleur départ depuis 2015

Les grosses écuries de l’Est n’ont pas encore atteint le sommet de la conférence. À l’heure actuelle, un quatuor surprenant truste les premières places avec un bilan commun (4 victoires – 1 défaite). À côté des outsiders attendus, Knicks et Bulls, on retrouve ainsi les Hornets et les Wizards.

Ces derniers n’ont pas connu une aussi bonne entame d’exercice depuis la saison 2014-2015. À l’époque, le jeune Bradley Beal était encore le lieutenant de John Wall. Ce tandem était soutenu par un Paul Pierce en fin de carrière.

Le sentiment collectif par rapport à ce début de saison ? « Nous n’avons encore rien accompli », rétorque la superstar locale. Le discours de Bradley Beal est partagé par son nouveau coéquipier, Kyle Kuzma : « En réalité, ça ne veut rien dire. » Et l’ancien ailier des Lakers de rappeler que Jason Kidd, alors assistant à Los Angeles, lui avait appris que la saison régulière n’était qu’une répétition avant le « grand bal » des playoffs.

Les phases finales restent un objectif accessible pour cette équipe qui a été complètement chamboulée cet été. Un an après avoir tourné la page John Wall, Washington a ouvert un nouveau chapitre en échangeant Russell Westbrook aux Lakers pour récupérer Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope.

Tous les trois titulaires cette nuit face aux Hawks, ils ont tous les trois répondu présent pour décrocher la quatrième victoire de cette saison. En soutien de Bradley Beal, le premier a confirmé ses solides débuts (21 points et 8 rebonds), le second profité d’une rare titularisation pour signer un second double-double de rang (25 points et 13 rebonds) et le troisième réalisé sa meilleure sortie jusqu’ici (21 points).

Un sentiment de confiance

Il est bien sûr encore tôt pour tirer les conclusions de cet échange estival. Le fait est que, comme on l’avait imaginé avant la reprise, Bradley Beal devrait moins avoir à multiplier les cartons offensifs pour faire exister son équipe. L’arrière, qui tourne à seulement 21.5 points de moyenne, a désormais plus d’un guerrier pour le soutenir. D’autant qu’au trio d’anciens Lakers, il faut ajouter un autre artilleur, Spencer Dinwiddie (20 points de moyenne).

« Il y a un sentiment de confiance », remarque Wes Unseld Jr. « Ce n’est pas de l’arrogance, mais nous avons consacré beaucoup de temps et de travail à ça et nous avons encore énormément de travail à faire. C’est bien d’être dans la position dans laquelle nous sommes, le fait d’avoir commencé ainsi, mais nous n’avons pas fini. »

Notons par ailleurs que, contrairement aux Bulls par exemple, les Wizards, sans affronter d’équipes de l’Ouest, n’ont pas bénéficié du calendrier le plus aisé (Raptors, Pacers, Nets, Celtics et Hawks). Notons aussi que les Wizards ont atteint ce ratio sans deux joueurs majeurs, habitués à être titularisés (Rui Hachimura et Thomas Bryant), et qu’ils ont perdu Daniel Gafford, révélation de la fin de saison dernière.

Les signes d’optimisme sont donc nombreux au sein de la franchise de la capitale. Mais Wes Unseld Jr. prévient : « On ne peut se permettre d’être satisfaits. »