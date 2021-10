Les Wizards confirment face aux Hawks

Et si les Wizards de 2022 étaient les Hawks de 2021 en incarnant l’équipe « surprise » de la conférence Est ? Pour l’instant, Washington réalise en tout cas un départ plus qu’encourageant puisqu’après battu les Celtics la veille, les troupes de Wes Unseld Jr. ont parfaitement géré leur « back-to-back » face à Atlanta.

Après un premier round d’observation dans lequel Trae Young a distribué 8 caviars (33-32), Washington a commencé sa montée en puissance, notamment grâce à un Bradley Beal inspiré et un Montrezl Harrell déterminé face à la paire Collins-Capela. À +9 à la pause (64-55), les locaux ont alors fait la différence dans le troisième quart-temps lorsque le 3-points de Kentavious Caldwell-Pope et le 2+1 de Montrezl Harrell ont porté la marque à 84-64.

Un écart que les Hawks n’ont jamais été en mesure de combler entièrement même si le trio Williams-Reddish-Gallinari a ramené Atlanta à -7 en début de quatrième quart-temps (104-97) puis à -5 sur un alley-oop entre Trae Young et John Collins (111-106). Les dunks rageurs de Montrezl Harrell et Bradley Beal ont relancé les Wizards qui ont fini par faire un trou définitif sur le 3-points de KCP pour s’imposer 122-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maîtrise de Washington après le repos. Il a « suffi » d’un 12-2 après le repos pour permettre aux locaux de prendre 20 points d’avance en début de troisième quart-temps et de gérer leur écart jusqu’à la fin, marquée par quatre énormes dunks de la paire Beal-Harrell. Même si les Hawks ont tout tenté, les Wizards ont affiché une grande maîtrise jusqu’au bout pour l’emporter

– Les « Californiens » de DC bien intégrés. Arrivés en échange de Russell Westbrook, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell ont été les principaux lieutenants de Bradley Beal sur ce match, les quatre joueurs ayant dépassé les 20 unités, apportant cette diversité en attaque recherchée par Wes Unseld Jr.

– Le basket, un sport d’adresse. Une expression qu’on peut entendre lors d’un soir sans en attaque. Cette nuit, l’adresse extérieure d’un côté et la maladresse de l’autre a contribué à faire pencher la balance en faveur des locaux. Les Wizards ont en effet shooté à plus de 38% de réussite derrière l’arc avec un joli 13/34 de loin, tandis que les Hawks ont galéré toute la soirée, terminant à 6/21 dans l’exercice (29% de réussite). Symbole de cette maladresse : l’un des meilleurs shooteurs de l’équipe, Kevin Huerter, qui a fait chou blanc (0/4 au tir dont 0/3 à 3-points).

TOPS/FLOPS

✅ Montrezl Harrell. Le pivot avait promis qu’il serait meilleur après sa contre-performance face à Brooklyn et il a lié la parole aux actes puisqu’il vient d’enchaîner deux matchs à 25 points et plus de 10 rebonds. Auteur de 25 points, 13 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, l’ex intérieur des Lakers a été de tous les bons coups, comme lorsqu’il a fait passer les siens à +20 ou lorsqu’il a écrasé un dunk sur trois Hawks en fin de partie pour contribuer à maintenir l’écart.

✅ John Collins. Il y a des joueurs qui n’ont pas besoin d’avoir constamment le ballon en main ou qu’on appelle 50 systèmes pour eux afin qu’ils soient efficaces. C’est le cas de l’aérien John Collins, qui, sans l’air d’y toucher, a collé 28 points (à 14/16 au tir) et pris 12 rebonds. Insuffisant toutefois pour permettre à Atlanta de rattraper son retard dans le final.

✅ Bradley Beal : (Encore) Un match de patron pour l’arrière des Wizards qui s’est distingué avec 27 points (son record cette saison), 8 rebonds, 8 passes décisives pour seulement un petit ballon perdu. Surtout, Bradley Beal a mis un panier à 3-points, sur un step-back devant Danilo Gallinari en début de deuxième quart-temps. Un soulagement pour le joueur après avoir rendu 0/6 dans l’exercice la veille contre Boston.

⛔ Trae Young. Difficile de parler de flop lorsqu’un joueur aligne 15 points et 13 passes décisives. Mais paradoxalement, son premier quart-temps épatant à la passe a été contre-productif ensuite puisque le meneur de jeu n’a jamais trouvé son rythme en attaque, terminant à 6/17 au tir dont 1/5 de loin. C’est très rare que Trae Young ne dépasse pas les 15 points lorsqu’il reste plus de 30 minutes sur le parquet. Ce n’est arrivé que trois fois la saison dernière.

LA SUITE

Washington (4-1) : deuxième affrontement de ce début de saison face à Boston demain soir, à domicile cette fois.

Atlanta (3-2) : les Hawks sont attendus de pied ferme à Philadelphie, où ils ont remporté le Game 7 de la demi-finale de conférence des derniers playoffs.