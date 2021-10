Les Blazers se ressaisissent en giflant les Grizzlies

Avec les Blazers jusqu’ici, c’est tout ou rien cette saison. Après une large victoire face aux Suns, puis une toute aussi lourde défaite sur le parquet des Clippers, les hommes de Chauncey Billups ont réagi avec la manière en s’imposant facilement face aux Grizzlies.

Menés de peu à l’issue de la première période (51-57), les locaux ont redressé la barre dans la seconde. Après un très solide troisième quart-temps (36-20), pour reprendre 10 points d’avance, les Blazers ont finalement étouffé leurs adversaires à l’entame de la quatrième période afin de filer vers la victoire.

Bien que maladroite, la paire Damian Lillard – CJ McCollum a fait son travail d’animation offensive, en étant bien soutenue par trois autres hommes à 10 points ou plus, dont deux venus du banc. La superstar des Blazers a connu une entame de partie très délicate niveau adresse mais a réagi en envoyant trois missiles dans le troisième.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sérieux défensif des Blazers en seconde période. Après 57 points encaissés dans les 24 premières minutes, les hommes de Chauncey Billups ont montré bien plus de discipline défensive en seconde période. Ce sérieux, couplé à la naïveté des Grizzlies dans leurs transmissions, a permis de faire définitivement la différence au score à l’entame du quatrième quart-temps.

– Des Grizzlies sans réaction. Pertes de balle, défense en transition moyenne et paniers encaissés. Voilà à quoi a ressemblé l’entame calamiteuse du dernier quart-temps des visiteurs. Encore dans la course quelques minutes plus tôt, ils ont explosé sans réagir en comptant jusqu’à 26 points de retard.

TOPS/FLOPS

✅ Le banc des Blazers. Cette « second unit » a fait la différence à l’entame du quatrième quart-temps, en étant accompagnée par CJ McCollum. L’activité intérieure de Cody Zeller et de Larry Nance Jr. a été essentielle dans cette séquence. On retient également la bonne première période du joker offensif, Anfernee Simons (17 points).

⛔ Jaren Jackson Jr. Soirée galère pour le jeune intérieur des Grizzlies qui a passé une bonne partie du temps à arroser de loin (1/7). Un match d’autant plus frustrant pour lui qu’il a été limité en minutes par des soucis de fautes. Mention également pour De’Anthony Melton qui n’a pas rentré un tir en 25 minutes (0/8).

⛔ Les maladresses des Grizzlies. Les visiteurs ont certes converti 17 paniers primés mais sur 50 tentatives (34%). Le pourcentage d’adresse globale n’est pas monté beaucoup plus haut (37%), à l’instar de très nombreux manqués sur la ligne des lancers (91/19 dans l’exercice pour 47%). Toujours au rayon maladresses, on retiendra également les 21 pertes de balle, dont 9 pour le seul Ja Morant.

DAMIAN LILLARD EN PANNE

Son 4/11 envoyé derrière l’arc cette nuit a été son moins mauvais match dans ce secteur depuis la reprise. C’est dire… Avant cela, le meneur des Blazers n’avait rentré 2 de ses 24 tentatives de loin. Le meneur affiche seulement 18 points de moyenne après quatre rencontres, soit 10 points de moins que l’an passé.

LA SUITE

Portland (2-2) : réception des Clippers vendredi.

Memphis (2-2) : déplacement chez les Warriors en « back-to-back ».